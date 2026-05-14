대한전선, 해저케이블 전용 포설선 추가 확보… 해저 턴키 경쟁력 높인다

팔로스호 이어 두번째 해상풍력용 CLV

설계부터 시공까지 수직계열화 고도화

이미지 확대 대한전선이 14일 인수 계약을 체결한 대형 해저케이블 전용 포설선 스칸디 커넥터’호. 대한전선 제공

세줄 요약 스칸디 커넥터호 추가 확보로 시공 역량 강화

팔로스호와 투트랙 운용, 해상풍력·HVDC 대응

수직계열화 고도화로 턴키 경쟁력 확대

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대한전선이 대형 해저케이블 전용 포설선(CLV)을 추가 확보하며 해저케이블 사업 경쟁력 강화에 나섰다. 해상풍력과 초고압직류송전(HVDC) 시장 확대에 대응해 시공 역량을 끌어올리고, 설계부터 생산·운송·시공까지 수직계열화 체계를 고도화한다는 전략이다.대한전선은 1만t급 CLV ‘스칸디 커넥터’호를 인수한다고 14일 밝혔다. 기존에 보유한 국내 유일의 해상풍력용 CLV인 팔로스(PALOS)호에 이어 국내에 도입된 두번째 해상풍력용 CLV로 한 번에 7000t의 해저케이블을 선적할 수 있다. 선박은 오는 8월 국내에 인도될 예정이다.대한전선은 이번 선박 확보로 해상풍력 내부망 및 외부망 시공 역량을 강화하고 장거리 계통 연계와 HVDC 전력망까지 수행 가능한 대응 체계를 갖추게 됐다. 두 척의 CLV를 보유해 프로젝트 특성과 시공 환경에 따라 최적의 선박을 투입·운용할 수 있는 투트랙 시공 체계도 구축했다.스칸디 커넥터호는 네덜란드의 특수선 전문 기업인 다멘이 설계한 고사양의 해저케이블 전용 포설선으로 글로벌 해양 시공 및 엔지니어링 기업인 노르웨이 DOF그룹이 운용해왔다. 현재까지 총 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300km의 해저케이블을 포설하며 유럽 등 글로벌 시장에서 안전성과 시공 역량을 입증했다. 선박위치정밀제어시스템(DP2)을 갖춰 기상 변화에도 선박 위치를 정밀하게 유지할 수 있고, 수심이 얕은 해역에서도 안정적인 시공이 가능한 평저형 선체를 갖춰 서해안 등의 국내 연안에 최적화돼 있다.이번 투자는 글로벌 해상풍력 확대와 국가 간 전력망 투자 증가로 대형 포설선 수요가 급증하는 상황에서 이뤄졌다. 대한전선은 해저 시공 전문 자회사인 대한오션웍스와의 시너지를 통해 턴키 경쟁력을 강화하고 프로젝트 대응 역량도 확대할 계획이다. 자체 선대 운용은 물론 용선 등을 통해 추가 사업 기회도 확대할 예정이다.대한전선 관계자는 “CLV 추가 확보를 통해 해상풍력 프로젝트뿐 아니라 장거리 계통 연계까지 동시에 수행할 수 있는 시공 체계를 갖추게 됐다”며 “팔로스와 스칸디 커넥터를 기반으로 국내외 다양한 해저케이블 사업을 안정적으로 수행하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.김지예 기자