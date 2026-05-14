호반건설, AI 로봇으로 외벽 균열 탐지…진단 기술 고도화

AI 자동 분석·초음파 점검으로 외벽 내부까지 정밀 진단

기존 인력 중심 점검 보다 안전성·효율성·진단 객관성 향상

이미지 확대 호반건설이 도입한 AI 기반 외벽 균열 점검 로봇이 지난 13일 경기도에 있는 한 공동주택 건설 현장에서 외벽 상태를 점검하고 있다.

호반건설 제공

세줄 요약 AI 외벽 균열 점검 로봇 실증 완료

균열·손상 위치 자동 판별로 신뢰도 강화

고위험 작업 줄여 현장 안전성 향상 기대

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호반건설이 인공지능(AI) 기반 외벽 균열 점검 로봇을 도입해 진단 역량을 강화한다.호반건설은 지난 13일 경기도에 위치한 공동주택 현장에서 AI 기반 외벽 균열 점검 로봇의 실증을 완료했다고 14일 밝혔다. 이번 실증은 오픈이노베이션 사업의 일환으로, 서울경제진흥원의 ‘AI 브릿지 사업화 유망기술 선정기업’인 ㈜에프디테크와의 협업을 통해 진행됐다. 호반건설은 현장 테스트 베드를 제공하고 기술 검증을 지원했다.AI 기반 점검 로봇은 외벽 내부 상태까지 점검하고, AI 분석을 통해 균열 여부와 손상 위치를 자동 판별함으로써 점검 결과의 객관성과 신뢰도를 높였다. 특히 고위험 작업 인력 투입을 줄여 현장 안전성 향상에도 기여할 것으로 예상된다. 또한 로봇은 4대의 카메라를 활용한 밀착 촬영과 비파괴·청음·초음파 기술을 통해 외벽의 균열 및 손상 부위를 정밀하게 진단할 수 있으며, 간편한 휴대와 조립이 가능해 점검 준비 시간을 단축할 수 있는 것이 특징이다.실증 작업에 사용된 기술이 향후 건설 현장에 적용될 경우 외벽의 내·외부를 동시에 진단할 수 있어 보다 정밀한 품질 관리가 가능할 것으로 기대된다. 또한 점검 데이터를 축적해 향후 균열 발생 이력 관리, 손상 추적, 보수 우선순위 판단 등 건축물 유지관리 전 과정에 활용할 수 있을 것으로 전망된다.호반건설은 이번 실증 결과를 바탕으로 기술의 정확성과 활용성을 종합 검증하고, 현장 적용 방안을 적극 검토할 계획이다. 아울러 기술 고도화를 통해 균열 점검부터 보수까지 연계한 ‘균열 관리 올인원 프로세스’ 구축도 추진한다.이번 실증에는 에프디테크가 개발한 외벽 균열 점검 로봇과 AI 분석 기술, 비파괴 진단 기술이 적용됐다. 에프디테크는 AI 기반 시설물 점검·진단 로봇 및 유지관리 플랫폼을 개발하는 스마트 건설기술 기업이다. 시설물 내·외부 점검 및 손상부 보수보강 로봇 기술을 기반으로 CES 2026 혁신상을 수상했다.호반건설 관계자는 “오픈이노베이션을 통해 유망 기술을 발굴하고 현장 실증까지 연계함으로써 스마트 건설 기술 적용을 확대하고 있다”며 “앞으로도 혁신 기술 도입을 통해 현장 안전성과 시공 품질을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.한편 호반건설과 호반산업 등 호반그룹 건설계열은 현장 중심의 스마트 건설기술 도입을 지속 확대하고 있다. 호반건설은 지난달 AI 전문기업 ‘업스테이지’와 AI 에이전트 플랫폼 구축을 위한 업무협약을 맺었고, 지난해 ‘2025 호반혁신기술공모전’ 대상을 수상한 기업인 AI 기반 자동 적산 시스템 개발업체 ‘포비콘’과 협업해 공사 물량 자동 산출 및 개산 견적 자동화 프로세스도 공동 개발하고 있다.하종훈 기자