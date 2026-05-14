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롯데건설, 하자 저감 TF·AI 기반 품질 혁신 추진

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허백윤 기자
허백윤 기자
수정 2026-05-14 00:07
입력 2026-05-14 00:07
롯데건설은 설계부터 시공, 준공까지 전 과정을 아우르는 품질관리 체계를 전면 강화해 현장 경쟁력을 높인다고 13일 밝혔다. 롯데건설은 최근 고객서비스(CS) 부문, 건축공사 부문, 기전 부문, 기술연구원 등 핵심 조직이 참여하는 전사 차원의 ‘하자저감 태스크포스(TF)’를 신설했다. TF는 설계·시공·준공 전 단계에 걸쳐 현장별 품질이 일정한 수준을 유지하도록 기준을 재정비하고 데이터 기반 관리체계를 구축하는 역할을 맡는다. 이와 관련해 표준시방서를 바탕으로 기술 기준을 전면 정비해, 현장에서 쉽게 적용할 수 있도록 입찰 및 현장설명서 기준을 보완하고 세부 지침을 실무 수준으로 구체화했다. 또 인공지능(AI) 기반 품질관리 기술을 본격 도입해 모바일과 웹으로 수집된 현장 점검 데이터를 AI가 분석하고 주요 하자 발생 가능성을 사전에 찾아내도록 했다.

허백윤 기자
2026-05-14 B3면
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