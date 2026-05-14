대한전선, 생산부터 인증까지 ‘원스톱’… 해저케이블 밸류체인 완성

세줄 요약 해저케이블 생산·운송·시공·유지보수 통합 구축

당진 1공장 가동, 2공장 착공으로 생산 확대

HVDC 센터·팔로스호로 인증·시공 역량 강화

이미지 확대 당진해저케이블 2공장 조감도. 640㎸급 HVDC 및 400㎸급 HVAC 해저케이블 생산 설비와 187m VCV타워 등 최신 인프라가 들어설 예정이다.

대한전선 제공

2026-05-14 17면

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대한전선이 생산부터 운송, 시공, 유지보수까지 아우르는 ‘해저케이블 밸류체인’(Value chain) 구축에 속도를 내고 있다. 특히 지난해 정부로부터 전선 업계 처음으로 ‘공급망 안정화 선도 사업자’(해저케이블 분야)에 선정되며 독보적인 기술력과 시장 지위를 인정받았다.대한전선은 2000년대 초반부터 해저케이블 연구에 착수, 2022년 사업 본격화를 선언하며 인프라 투자에 박차를 가해왔다. 2024년 가동을 시작한 당진 해저케이블 1공장에 이어 지난해 9월에는 2공장 착공에 들어갔다. 2027년 가동 예정인 해저 2공장에는 국내 최대 높이인 187m 규모의 VCV(수직 연속 압출 시스템) 타워 등 최첨단 설비가 들어선다. 2공장이 완공되면 해저케이블 생산 능력이 현재보다 5배 이상 확대될 전망이다. 이는 정부가 추진하는 ‘서해안 에너지 고속도로’ 등 대규모 프로젝트에 필요한 핵심 자재를 적기에 공급할 수 있는 기반이 된다.여기에 지난 1월 구축한 ‘HVDC 전용 테스트 센터’를 통해 제품 개발부터 실증, 인증까지 전 과정을 자체 수행할 수 있게 된 점도 고무적이다. 인증 시간이 단축되면서 글로벌 수주 경쟁력은 한층 높아질 것으로 기대된다.또한 대한전선은 국내 유일의 해저케이블 전용 포설선(CLV)인 ‘팔로스’(PALOS)호를 확보해 운용 중이다. 팔로스호는 스스로 움직일 수 있는 동력과 정밀 위치 제어 시스템(DP2)을 갖춰 조류가 세고 시공이 까다로운 서해안 해역에서도 안정적인 작업이 가능하다. 실제로 지난해 영광낙월 해상풍력 프로젝트 외부망 시공을 성공적으로 마쳐 실력을 입증했다.아울러 시공 전문 자회사 대한오션웍스를 통해 설계·제조·운송·시공으로 이어지는 통합 수행 능력을 고도화했다. 전 세계적으로 해저케이블 시공까지 일괄 수행할 수 있는 기업이 소수에 불과하다는 점을 고려하면 매우 강력한 무기를 갖춘 셈이라는 게 대한전선 측의 설명이다.﻿허백윤 기자