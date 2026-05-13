효성중공업, 효성 조현준號 ‘공격 경영’… K전력기기 글로벌 시장 선도

세줄 요약 AI 전력망 수요 선점, 사상 최대 실적 달성

멤피스 공장 인수로 북미 1위 기반 확보

HVDC·SST 국산화로 차세대 기술 경쟁력 강화

이미지 확대 효성 조현준(오른쪽에서 세 번째) 회장이 호주 경제인연합회(BCA) 브랜 블랙 CEO 등 대표단과 만나 협력 방안을 논의했다.

효성중공업 제공

2026-05-14 16면

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효성 조현준 회장의 공격적인 경영 행보가 K전력기기의 글로벌 호황을 주도하고 있다. 효성중공업의 2025년 매출은 5조 9685억원, 영업이익은 7470억원으로 연간 최대 실적을 달성했다. AI 산업 성장에 따른 전력망 확충 수요를 정확히 읽고 미국·유럽 등 핵심 시장을 선점한 결과다. 현재 글로벌 수주고는 전년 대비 34% 증가한 11조 9000억원에 달하며 글로벌 ‘빅4’의 위상을 굳히고 있다.특히 조 회장의 2020년 멤피스 공장 인수 결단은 북미 시장 ‘점유율 1위’의 발판이 됐다. 지난해 북미 매출은 처음으로 1조원을 돌파했으며, 효성은 2028년까지 멤피스 공장 생산 능력을 50% 이상 추가 확대해 미국 최대 규모의 초고압변압기 생산 기지로 육성할 계획이다.지난 2월에는 미국 송전망 운영사와 7870억원 규모의 공급 계약을 체결하며 한국 전력기기 기업 중 단일 프로젝트 기준 역대 최대 규모 수주 기록을 세웠다.유럽과 호주, 인도 등 글로벌 시장 확장세도 가파르다. 영국 초고압변압기 시장 점유율 1위를 유지 중이며 독일·프랑스와도 장기 공급 계약을 맺었다. 호주에서는 전력망 안정화를 위한 1425억원 규모의 ESS 첫 수주에 성공했고, 인도는 초고압 차단기 분야에서 최대 90% 이상의 압도적 점유율을 기록하고 있다. 조 회장은 지난해 지구 4바퀴를 도는 강행군 속에 각국 수뇌부 및 AI·에너지 거물들을 만나며 글로벌 협업 기반을 직접 다졌다.미래 성장을 위한 ‘독자기술’ 확보도 속도를 내고 있다. 효성중공업은 7년간 1000억원을 투입해 국내 최초로 200MW급 전압형 HVDC(초고압직류송전) 국산화에 성공하며 기술 주권을 확보했다. 또한 세계 최초로 도심 배전망용 반도체 변압기(SST)를 개발하며 차세대 전력 솔루션 시장 선점에 나섰다. 효성은 이러한 기술력을 바탕으로 정부가 추진하는 ‘서해안 에너지 고속도로’ 구축 등 국내외 대형 송전망 사업에서 중추적인 역할을 수행하며 전력 산업의 절대 강자로 도약할 방침이다.하종훈 기자