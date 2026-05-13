두산에너빌리티, ‘K가스터빈’으로 美 안방 공략… 2038년 105기 수주 순항

세줄 요약 국산 대형 가스터빈으로 미국 시장 공략 확대

빅테크 계약 잇따라 현지 수주 12기 확보

2038년 105기 목표와 북미 수요 대응

이미지 확대 미국 수출길에 오를 두산에너빌리티의 380MW급 초대형 가스터빈이 출고를 앞두고 최종 점검을 받고 있다.

두산에너빌리티 제공

2026-05-14 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

두산에너빌리티가 국산 대형 가스터빈을 앞세워 글로벌 에너지 시장의 판도를 바꾸고 있다. 2019년 첫 실증 공급 이후 7년 만에 누적 수주 23기를 달성한 두산은 2038년까지 105기 수주라는 장기 목표를 향해 순항 중이다. 특히 최근 미국 빅테크 기업들과 연이은 계약을 통해 현지에서만 총 12기의 수주 실적을 확보했으며, 이 제품들은 2029년부터 순차적으로 공급되어 북미 AI 데이터센터의 폭증하는 전력 수요를 책임질 예정이다.이번 성과는 2013년부터 에너지 안보를 위해 추진해 온 기술 자립의 결실이다. 두산에너빌리티는 약 1조 1000억원 이상의 연구개발비와 330명의 전문 인력을 투입해 외산 의존도가 높았던 가스터빈 시장에서 독자 기술을 확보했다. 미국 시장 진출의 배경에는 검증된 성능과 더불어 휴스턴 소재 자회사 DTS의 신속한 서비스 역량이 주효했다. 가스터빈뿐만 아니라 370MW급 스팀터빈까지 동시 수주하며 종합 솔루션 공급업체로서의 입지도 확고히 다졌다.두산의 H급 가스터빈은 복합 사이클에서 63% 이상의 높은 발전 효율을 자랑하며, 수주 파이프라인은 이미 2029년 제작 물량까지 가득 찬 상태다. 이는 국내 300여 협력사와 2만 5000명의 고용 인력을 지탱하는 거대한 산업 생태계를 형성하며 막대한 경제적 파급 효과를 낳고 있다. 단순 기자재 공급을 넘어 가스터빈 1기당 연간 약 100억원 규모의 매출이 14년 이상 지속되는 장기 서비스 사업을 통해 수익 구조도 탄탄하게 다변화했다.시장 환경 역시 탈석탄 기조와 재생에너지의 간헐성 보완 수요가 맞물려 가스터빈에 유리하게 돌아가고 있다. 두산에너빌리티는 2030년 연간 4100억원, 2038년 1조원의 서비스 매출을 기대하고 있으며, 현재 수소 혼소 및 전소 기술 개발을 통해 무탄소 발전 시장 진입도 서두르고 있다. 국산 가스터빈이 에너지 안보 수호를 넘어, 이제는 글로벌 에너지 전환의 핵심 솔루션으로 완벽히 자리매김했다는 평가다.하종훈 기자