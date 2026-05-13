노조 “영업익 13%로 낮추되 고정해야”… 사측 “경직된 제도화만 시종 고수”

중노위 ‘OPI 연봉 50% 상한’ 유지
영업익 12% 특별경영성과급 신설
성과 배분 권한 따른 이견 탓 결렬
“노동시장 이중구조 고착화 우려”
이날 중노위가 제시한 조정 검토안에는 OPI의 연봉 50% 상한 유지와 함께 DS부문(반도체)에 한해 매출과 영업이익에서 국내 1위를 달성한 경우 OPI와 별도로 영업이익의 12%를 재원으로 특별경영성과급을 주는 내용이 담겼다.
이에 대해 영업이익 15%의 특별경영성과급 고정 제도화를 주장했던 노조는 ‘제도화’가 관철되지 않아 결렬을 택했음을 분명히 했다. 최승호 초기업노동조합 위원장은 “저희는 영업이익 비율을 15%에서 13%까지 낮추는 방안까지 전달했고 그걸 제도화하자(는 입장)”라며 “결국에 돌아온 건 기존 안건과 전혀 다르지 않은 안건”이라고 했다.
사측은 성과급 고정은 업황이 좋을 때와 악화했을 때의 변동성이 심한 반도체 산업의 특성상 유동적인 위기 대응이 불가하다는 입장이다. 또 업황 변동폭이 상대적으로 작은 DX부문(가전·전사) 등 사업부 간 격차가 과도하게 벌어지고, 미래 투자에 활용해야 할 재원이 감소한다는 점도 강조했다.
실제 삼성전자는 이날 교섭 결렬 후 입장문을 통해 “노조는 경영실적에 따른 회사 측의 유연한 제도화를 거부하며 경직된 제도화만을 시종 고수하고 있다”고 밝혔다.
삼성바이오로직스, 카카오, 현대자동차, LG유플러스 노조도 ‘영업이익의 일정 비율을 성과급으로 달라’는 요구를 하면서 노사 간 힘싸움이 확산하는 분위기다.
이에 대해 전문가들은 대기업과 중소기업 및 협력업체 간 격차를 키워 노동시장의 이중구조를 고착화할 수 있다고 우려한다. 또 대기업 인력 쏠림의 심화로 산업 생태계 전반의 경쟁력이 약화할 것이라는 지적도 나온다.
곽소영 기자
세줄 요약
- OPI 재원 기준과 고정 제도화 쟁점화
- 노조, 영업이익 비율 낮춰도 제도화 요구
- 사측, 업황 대응 위한 유연성 필요 주장
2026-05-14 2면
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