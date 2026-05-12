사우디 아람코 CEO “호르무즈 봉쇄 계속되면 내년도 정상화 어려워”

트럼프 “이란 휴전 간신히 유지”

브렌트유 등 국제 유가 3% 상승

이미지 확대 7일 서울 시내 주유소에 매달린 주유건 뒤로 40리터에 9만 1800원의 가격이 주유된 현황판이 보이고 있다. 뉴스1

세줄 요약 트럼프, 이란 휴전 간신히 유지 발언

호르무즈 봉쇄 장기화 시 공급 차질 경고

국제 유가 3% 상승, 추가 급등 우려

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도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란과의 휴전이 간신히 유지되고 있다고 밝힌 가운데 국제 유가가 3% 가량 상승했다. 호르무즈 해협 봉쇄가 더 길어질 경우 내년까지 원유 공급이 차질을 빚을 수 있다는 전망도 나왔다.이날 ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 104.21달러로 전 거래일 대비 2.9% 올랐다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 98.07달러로 전 거래일 대비 2.8% 상승했다.트럼프 대통령은 이날 기자들과 만난 자리에서 “휴전이 대대적으로 생명연장장치에 의존하고 있다”라고 언급했다. 앞서 트럼프 대통령은 전날 이란이 중재국인 파키스탄을 통해 전달해온 종전 제안에 대해 “나는 이게 마음에 들지 않는다. 완전히 수용할 수 없다”고 밝히며 군사적 조치 재개 가능성을 시사한 바 있다.에너지 공급 혼란이 임계점에 도달했다는 경고도 나왔다. 세계 최대 석유 기업인 사우디아라비아 아람코의 아민 나세르 최고경영자(CEO)는 이날 실적 발표에서 “1분기에 시작된 에너지 공급 충격은 세계가 경험한 것 중 가장 큰 규모”라고 밝혔다.그는 “오늘 당장 호르무즈 해협이 개방된다고 하더라도 시장이 다시 균형을 잡는 데는 수개월이 걸릴 것”이라며 “만약 봉쇄가 몇 주 더 이어진다면 2027년까지도 정상화가 어려울 수 있다”고 내다봤다.씨티은행 애널리스트들은 최근 보고서에서 이란과 미국이 합의에 이르지 못할 경우 유가가 더 오를 것이라고 경고했다. 씨티은행은 “양측이 5월 말 해협 재개방에 관한 합의를 이룰 것으로 예상하지만, 재개방 시기가 미뤄지거나 부분적인 재개방으로 장기간 혼란이 지속될 가능성도 여전히 높다고 본다”고 분석했다.김지예 기자