“삼성전자 파업 시 경쟁국 이익·공급망 흔들”… 암참도 우려 표명

“노동 불확실성, 韓경쟁력에 영향

글로벌 공급망 다변화 빨라질 것”



노조, 성과급 상한 폐지 제도화 요구

‘사후조정’ 진통… 정부는 중재 강조

세줄 요약 암참, 삼성전자 파업 시 공급망 불안 우려 표명

메모리 반도체 병목·가격 변동성 확대 가능성 지적

노사 재협상 속 성과급 제도화 갈등 지속

2026-05-12 B2면

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삼성전자 노사가 결별 45일 만에 재협상에 나선 11일 주한미국상공회의소(암참)가 총파업 현실화 땐 경쟁국 업체에 이익이 돌아갈 것이라며 우려를 표명했다. 국내 최대 외국 경제단체가 특정 기업의 노사 문제에 대해 공식 입장을 낸 것은 이례적이다.암참은 입장문에서 “삼성전자에서 상당한 수준의 생산 차질이나 운영 불확실성이 발생할 경우 글로벌 메모리 반도체 시장의 공급 병목과 가격 변동성 확대, 조달 안정성 악화 우려가 커질 수 있다”고 밝혔다. 이어 “전략 산업 내 노동 불확실성은 한국이 구축해온 안정적 제조·기술·공급망 허브로서의 경쟁력에도 영향을 줄 수 있다”고 경고했다.암참의 발표는 삼성전자 노사가 협상을 재개한 시점과 맞물려 사실상 노조에 대한 ‘파업 자제 촉구’라는 해석이 나온다. 암참 회원사에는 마이크로소프트, 구글, 메타, 애플, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업들이 포함돼 있다. 이들은 인공지능(AI) 서버·데이터센터·스마트폰 사업 등에서 삼성전자의 메모리 공급망에 크게 의존하고 있다. 특히 고대역폭메모리(HBM)는 생산능력 자체가 제한적이어서 단기간 대체 공급처 확보가 쉽지 않다.암참은 “운영 안정성 불확실성이 확대될 경우 글로벌 기업들의 공급망 다변화 움직임이 더욱 빨라질 수 있다”며 “경쟁국들이 반사이익을 얻을 가능성도 있다”고 했다. 암참이 지난달 발표한 ‘2026 국내 경영환경 설문조사’에서 우리나라는 아시아 지역본부 선호도 측면에서 2022년부터 2위를 지켰지만 올해 3위로 밀렸다.삼성전자 노사는 이날부터 이틀 일정으로 중앙노동위원회 사후조정 절차에 돌입했지만 노조가 성과급 상한 폐지와 영업이익 15% 지급 제도화를 재차 요구하면서 진통을 겪었다. 삼성전자 초기업노동조합의 최승호 위원장은 이날 정부세종청사 중노위 사후조정 회의 전 기자들과 만나 “영업이익 15% 성과급 지급과 상한 폐지를 계속 요구하고 있다”며 “회사가 제도화에 대한 입장이 없으면 조정은 어렵다”고 말했다. 이어 “명문화라는 말은 믿지 못하겠고 명확하게 제도화 관점에서 보려 한다”고 주장했다.정부는 이날도 중재 의지를 강조했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 기자간담회에서 “전 세계가 한국에 와서 어떻게 해서든 (반도체) 칩을 구하려고 하는 중요한 시기에 노사 불협화음이 나서 스스로 기회를 놓치는 안타까운 일이 있어선 안 된다”며 “(노사가) 현명하게 판단해 주실 것을 다시 한번 당부한다”고 말했다.이범수·곽소영 기자