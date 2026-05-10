“돈 더 달라”…삼성전자에 이어 카카오도 노사 교섭 결렬

이미지 확대 경기 성남시 분당구 카카오뱅크 본사의 모습. 뉴스1

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카카오 노사 간 임금 교섭이 성과급 등 보상 체계를 둘러싼 양측의 이견으로 결렬되며 노동위원회 조정 절차에 들어갔다.10일 뉴시스에 따르면 민주노총 산하 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 최근 사측과의 임금 교섭 결렬 후 7일 경기지방노동위원회에 조정 신청서를 냈다.노사 간 교섭 결렬에는 성과급을 포함한 보상 체계 개편을 둘러싼 이견이 영향을 미친 것으로 알려졌다. 노조는 이번 임금 교섭에 성과급 관련 항목을 포함했는데 노조 요구 수준이 연간 영업이익의 약 13~15%에 달하는 것으로 전해졌다.이번 조정 신청에는 카카오 본사뿐만 아니라 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인 등 4개 법인 노조가 함께 참여했다.한편 삼성전자도 지난해 12월부터 4개월간 진행된 노사 교섭이 실패하고 중앙노동위원회의 조정도 결렬됐다. 회사 측은 특별 포상을 통해 메모리 사업부 직원에 대한 업계 최고 수준의 대우를 약속했지만, 노조 측은 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하고 성과급 상한 폐지를 제도화해야 한다고 주장하고 있다. 특히 노조는 자신들의 의견이 반영되지 않으면 파업에 돌입하겠다는 입장이다.문경근 기자