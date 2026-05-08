마창대교, 지역 소외계층에 보양식 전달…상생 행보

홀몸 어르신 300명에게 삼계탕 등 지원

ESG 경영 기반 사회공헌 활동 확대

이미지 확대 마창대교 어버이날 삼계탕 나눔행사 모습. 2026.5.8. 마창대교 제공

세줄 요약 창원 홀몸 어르신 300명에 보양식 전달

가정 방문해 건강 상태와 생활 고충 확인

ESG 기반 지역 상생 사회공헌 지속

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㈜마창대교가 지역사회 소외계층을 위한 상생 행보를 이어가고 있다.마창대교는 지난 7일 창원시자원봉사회와 공동으로 창원 지역 내 홀몸 어르신 300명에게 삼계탕과 밑반찬을 전달하는 나눔 행사를 열었다고 8일 밝혔다.이번 행사에서 봉사회원들과 마창대교 관계자들은 홀몸 어르신 가정을 방문해 보양식을 전달하며 어르신들의 건강 상태를 확인하고 생활 고충을 들었다. 마창대교 측은 단순한 물품 전달에 그치지 않고 지역 어르신들의 실질적인 생활 질 향상을 위해 지속적인 관심을 기울이겠다고 약속했다.마창대교는 대주주인 맥쿼리한국인프라투융자회사(MKIF)의 ESG(환경보호·사회 기여·투명한 지배구조) 경영 방침에 따라 사회적 책임 이행에 적극적으로 나서고 있다.올해 초·중·고교생 50명에게 장학금을 수여한 것을 비롯해 명절 생필품 기탁, 경로잔치 후원 등 지역 밀착형 사회공헌 활동을 정례화하고 있다. 도로 관리와 산업재해 예방 등에도 노력하고 있다.이러한 활동 덕에 마창대교는 지속가능경영 전반에서 우수한 평가를 받으며 지역 인프라 운영 기업의 모범 사례로 꼽히고 있다.마창대교 관계자는 “도민들의 이용 편익을 위한 최적의 도로 관리와 산업재해 예방은 물론 지역사회와 동반 성장할 수 있는 가치 창출에 노력하겠다”고 밝혔다.2008년 개통한 마창대교는 마산항을 가로질러 창원시 성산구와 마산합포구를 연결하는 길이 1.7㎞, 왕복 4차로 해상교량이다.창원 이창언 기자