삼성금거래소·NH농협은행, 금 실물 신탁 운영 업무협약

금 투자 수요 확대 속 자산관리 서비스 경쟁력 제고

운영 전반 협력 통해 매출 다변화·사업 안정성 강화

이미지 확대 최은주(왼쪽) 삼성금거래소 대표이사(왼쪽)와 박현동 NH농협은행 투자상품부문장이 지난 6일 서울 중구NH농협은행 본사에서 금 실물 신탁 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

세줄 요약 금 실물 신탁 활성화 위한 삼성금거래소·농협은행 협약

안전자산 수요 확대 속 신탁상품 개발·운용 협력

감정·보관은 삼성금거래소, 계약·운용은 농협은행 담당

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호반그룹의 삼성금거래소는 지난 6일 서울 중구 NH농협은행 본사에서 NH농협은행과 금 실물 신탁 거래 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이날 협약식에는 최은주 삼성금거래소 대표이사, 박현동 NH농협은행 투자상품부문 부문장 등 양사 관계자 10여명이 참석했다.이번 협약은 최근 글로벌 경제 불확실성 확대와 함께 대표 안전자산인 금에 대한 투자 수요가 늘어나는 가운데, 금 실물을 기반으로 한 신탁상품 출시를 통해 고객의 자산관리 선택지를 넓히고 안정적인 상품 운영 기반을 마련하기 위해 추진됐다.양사는 이번 협약을 통해 금 실물 신탁 신상품의 개발, 출시, 운용 및 관리 전반에 걸쳐 상호 협력할 예정이다. 삼성금거래소는 금 실물의 감정, 임가공, 운송, 보관 등 상품 운영에 필요한 제반 업무를 수행한다. NH농협은행은 고객과의 신탁계약 체결 및 상품 운용을 맡는다.또한 두 회사는 각자의 전문성과 인프라를 바탕으로 금 실물 신탁상품의 안정적인 운영체계를 구축, 신뢰도 높은 금 실물 기반 자산관리 서비스를 제공해 영업 경쟁력 제고는 물론 다양한 투자 수요에도 대응해 나갈 계획이다.삼성금거래소는 이번 협약을 계기로 매출 구조의 다변화와 함께 중장기 사업 안정성을 강화할 방침이다. 금융사 협업을 통한 다양한 신규 금융상품 출시에 속도를 높이면서 금을 기초자산으로 하는 상품 개발도 적극적으로 검토하고 있다. 대중적인 금융 상품과의 연계를 통해 인지도 상승과 함께 기업 이미지 개선 효과도 기대된다.삼성금거래소 관계자는 “최근 안전자산에 대한 관심이 높아지면서 금 실물 투자 수요도 꾸준히 확대되고 있다”며 “NH농협은행과의 협력을 통해 고객들이 금 실물 자산에 보다 편리하고 안정적으로 투자할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다. NH농협은행 관계자는 “이번 협약을 통해 금 실물 기반 신탁상품을 새롭게 선보이며, 고객에게 다양한 자산관리 수단을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 고객 중심의 금융 서비스 제공을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 전했다.한편 삼성금거래소는 최근 전국 대리점 40호점을 돌파하며 유통망을 확대하고, 업계 최초로 상생협력기금을 지원하는 등 상생 경영을 강화하고 있다. ‘2026 브랜드 고객충성도 대상’에서는 3년 연속 금거래소 부문 1위에 선정되며 고객 신뢰와 브랜드 경쟁력을 인정받았다.하종훈 기자