27만 전자·160만 닉스… AI가 만든 ‘탈사이클’ 올라탄다

AI 인프라 핵심주 ‘메모리 산업’

이미지 확대 코스피가 7000선을 돌파한 6일 서울 영등포구 한국거래소 서울사무소 모니터에 삼성전자와 SK하이닉스 종가가 표시돼 있다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 447.57포인트(6.45%) 오른 7384.56에 거래를 마쳤다.

이지훈 기자

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세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 주가 역대 최고치 경신

AI 수요 확대와 HBM 공급난, 장기계약 증가

탈사이클 기대 속에도 사이클 잔존 반론

2026-05-07 3면

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삼성전자와 SK하이닉스가 주가 폭등으로 각각 ‘27만 전자’, ‘160만 닉스’로 불리면서, 대표적인 경기순환 산업(사이클 산업)으로 꼽혀 온 메모리 반도체가 인공지능(AI) 시대를 맞아 구조적으로 재편되고 있다는 분석이 힘을 얻고 있다. 코스피를 견인하는 삼성전자와 SK하이닉스가 더이상 경기순환주가 아니라 AI 인프라 핵심주로 재평가됐다는 주장이다.삼성전자와 SK하이닉스 주가는 6일 장중에 각각 27만원, 162만원까지 치솟으며 역대 최고치를 경신했다. 특히 삼성전자 시가총액은 약 1576조원(약 1조 830억 달러) 수준까지 불어나며 아시아 기업 중 대만 TSMC에 이어 두 번째로 ‘시가총액 1조 달러 클럽’에 안착했다. SK하이닉스의 시가총액도 1154조원(7930억 달러) 안팎까지 올랐다.메모리 반도체의 탈사이클 주장은 이런 주가 폭등이 실적에서 비롯됐다는 점에서 힘을 얻는다. 삼성전자는 올해 1분기 연결 영업이익 57조 2000억원으로 사상 최대 기록을 세웠고 SK하이닉스의 영업이익률은 ‘꿈의 70%’를 넘긴 72%였다. 두 종목은 코스피 시장 전체 시가총액의 무려 44%를 차지하며 코스피 지수 급등을 이끌고 있다.그간은 PC·스마트폰 수요 둔화로 재고가 쌓이면 메모리 반도체 가격이 급락하고, 이후 감산과 공급 축소를 거쳐 다시 가격이 급등하는 흐름이 반복됐다. 하지만 AI 붐으로 수요의 중심축이 소비자 기기에서 AI 데이터센터로 이동했다. 구글·마이크로소프트·메타·아마존 등 빅테크 4개사의 올해 AI 인프라 설비투자(Capex)만 6000억 달러(873조원)를 웃돌 전망이다.메모리 반도체의 산업 구조도 근본적으로 바뀌었다. AI 붐을 탄 고대역폭메모리(HBM)는 첨단 패키징과 수율 확보, 고객 인증 등이 동시에 필요해 단순 웨이퍼 증설만으로는 생산량을 늘리기 어려워 공급 부족 현상이 이어질 가능성이 크다. 과거 메모리 반도체 거래는 분기 단위 단기 계약이 일반적이었지만 최근에는 3~5년 장기 공급계약이 늘고 있다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 2월 대만 방문 인터뷰에서 “AI의 다음 병목은 연산력이 아닌 메모리다. AI의 미래는 메모리에 달렸다”고 말했다. 산제이 메흐로트라 마이크론 CEO도 “AI는 메모리를 이 시대의 정의적인 ‘전략적 자산’으로 근본적으로 재정의했다”고 평가했다.다만 반론도 있다. AI 투자 확대도 결국 끝이 날 수 있고 중국 CXMT·YMTC 등의 추격도 변수다. ‘칩 워’ 저자인 크리스 밀러는 지난달 28일 영국 파이낸셜타임스(FT)에 “현재는 분명 슈퍼사이클이지만 장기 계약이 변동성을 줄일 수는 있어도 사이클 자체가 사라지는 것은 아니다”라고 말했다.﻿이범수 기자