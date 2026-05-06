‘엔비디아 대항마’ 세레브라스, 상장 목표 시총 39조원 확정

추론 속도 빠른 AI 칩 기술 보유

세줄 요약 미국 증시 상장 추진, 목표 시총 39조원

A형 보통주 2800만 주 신규 공모 계획

WSE·S램 기반 AI 추론 칩 기술 강조

2026-05-06 B2면

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추론용 인공지능(AI) 칩 스타트업 세레브라스가 약 266억 2000만 달러(약 39조원)의 기업 가치를 목표로 미국 증시 상장(IPO)에 나선다.세레브라스는 4일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 상장신청서에서 A형 보통주 2800만 주를 신규 공모할 계획이라고 밝혔다. 창업자와 기존 투자자 등이 보유한 B형 주식을 포함하면 ﻿총발행 주식 수는 2억 1296만 5381주다. 주당 공모희망가 115~125달러를 적용할 경우 시가총액은 최대 266억 2000만 달러에 이를 전망이다.세레브라스는 웨이퍼를 잘게 잘라서 다량의 칩을 만드는 다른 제조사들과 달리 웨이퍼 전체를 하나의 거대한 칩으로 만드는 ‘웨이퍼 스케일 엔진(WSE)’ 기술을 보유하고 있다. D램 기반의 고대역폭메모리(HBM) 대신 속도가 빠른 S램을 장착해 AI 추론 속도를 끌어올린 것이 특징이다. 앤드루 펠드먼 최고경영자(CEO)는 자사 하드웨어가 엔비디아 대비 더 빠르게 AI 모델을 구동한다는 입장이다.세레브라스의 2025년 매출은 5억 1000만 달러로, 2024년 2억 9000만 달러에서 75.86% 증가했다. 앞서 2024년 9월 상장을 추진했으나 아랍에미리트(UAE) 기업 G42의 지분 투자 문제로 미국 외국인투자위원회(CFIUS)의 조사를 받으면서 같은 해 10월 상장을 자진 철회한 바 있다.올해 미국 증시에는 이외 스페이스X와 앤트로픽 등 AI·우주 관련 빅테크 기업들의 상장이 잇따를 전망이다.장진복 기자