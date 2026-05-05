수산물 유통업체 새바다, 매출 급성장…1000억 시대 정조준

국내 유통망·글로벌 거래처 확대 전략 추진

이미지 확대 수산물 유통 이미지. 연합뉴스

세줄 요약 매출 691억원 달성, 전년 대비 692% 급성장

영업이익 17억원·순이익 14억원, 수익성 개선

국내 유통망 확대와 1000억원 목표 제시

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수산물 유통·무역 전문 기업 새바다가 지난해 기록적인 실적 성장을 달성하며 ‘매출 1000억원 시대’를 향한 본격적인 행보에 나섰다.새바다는 2025년 매출 691억원을 기록하며 전년(87억원) 대비 약 692%라는 가파른 성장률을 보였다고 5일 밝혔다.새바다에 따르면, 수익성 지표도 크게 개선됐다. 영업이익은 17억원으로 전년 대비 11배 이상 늘었으며 당기순이익 역시 14억원을 기록해 10배 이상의 증가세를 나타냈다.새바다는 이번 실적이 수산물 유통·무역 사업의 급격한 확장과 거래처 확보에 따른 외형 성장이 주도했다고 분석했다. 이와 함께 물동량 증가에 따른 ‘규모의 경제’를 실현하며 수익 구조를 개선한 점이 복합적으로 작용했다고 설명했다.새바다는 안정적인 매출 기반을 바탕으로 국내 유통망 확대와 신규 거래처 확보에 속도를 내고 있다. 가파른 성장세를 이어가고자 글로벌 무역 확대 등 사업 확장 전략도 공격적으로 추진 중이다.진영구 새바다 대표는 “2025년은 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이뤄낸 중요한 전환점”이라며 “확대된 매출 기반을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화해 단기간 내 매출 1000억원을 달성하겠다”고 밝혔다. 이어 “국내 시장 지배력 강화는 물론 글로벌 무역 확대를 통해 지속 가능한 성장 동력을 확보해 나갈 것”이라고 덧붙였다.새바다는 향후 수익성 중심의 경영 전략을 공고히 하는 동시에 사업 규모를 지속적으로 키워 중장기적인 성장 기반을 구축한다는 방침이다.이창언 기자