삼성전자 非반도체 노조, 공동투쟁 이탈… 결국 노조 분열

‘동행노조’ 임단협 공동교섭단 탈퇴

가전· TV·스마트폰 노조원 불만 고조

21일 파업 예고 속 파업 동력 균열

이미지 확대 노동조합 전면 파업 나흘째 날인 4일 오전 인천 연수구 삼성바이오로직스 공장에 출근한 직원들이 이동하고 있다. 2026.5.4

연합뉴스

세줄 요약 DX 노조, 공동투쟁본부 탈퇴 선언

반도체·비반도체 이해 충돌 심화

총파업 동력 약화와 분열 우려

2026-05-05 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자 노조가 오는 21일 총파업을 예고한 가운데, 노동조합 내 갈등이 결국 분열로 이어졌다. 비반도체 부문(DX) 기반의 노조가 공동투쟁 전선에서 이탈을 선언하면서 파업 동력이 유지될지 관심이 쏠린다.4일 업계에 따르면 삼성전자노조동행(동행노조)은 이날 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)와 전국삼성전자노동조합(전삼노)에 ‘2026년 임금교섭 공동교섭단 종료’ 공문을 발송하고 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 공식 통보했다.동행노조는 공문에서 “우리 노조가 전체 조합원 권익을 위한 안건 발의 및 요청에도 귀 조합(초기업노조·전삼노)에서는 현재까지 아무런 응답을 하지 않았다”며 “심지어 협의하려는 의사조차 보이지 않는 등 전체 조합원 권익을 위한 우리 노조의 의견이 전혀 반영되지 않는 상황”이라고 지적했다.동행노조 조합원은 약 2300명으로, 이중 약 70%가 스마트폰·가전·TV 등을 담당하는 DX 부문 소속이다. 반면 공동투쟁본부를 주도하는 초기업노조와 전삼노는 반도체 사업을 담당하는 DS 부문 조합원 중심이다. 3개 노조는 지난해 11월 임금협상을 위해 공동교섭단을 구성하면서 힘을 모았지만, 협상 과정에서 균열이 확대됐다.동행노조는 오는 6일 회사 측에도 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 전하고 향후 개별 교섭 요청을 진행할 계획이다. 삼성전자 내 노조 간 갈등은 더욱 심화할 전망이다. 이미 초기업노조가 반도체 중심의 성과급만 요구한다며 DX 부문 직원들의 탈퇴 움직임이 확산하고 있다. 7만 6000명을 넘었던 초기업노조 조합원 수는 2500명 이상 줄었다.초기업노조의 요구가 반영되면 DS 직원의 성과급은 1인당 최대 6억원에 달하지만 DX 부문은 외려 실적 부진으로 사업 재편 부담을 떠안은 상황이다. 여기에 초기업노조는 DS 내 적자 사업부인 파운드리와 시스템LSI까지 동일 보상을 요구하면서 DX 부문의 상대적 박탈감이 커지고 있다.총 ‘45조원 성과급’을 요구한 노조 조합원 중 일부가 매월 월급에서 일정 금액을 떼는 기부금이 아깝다며 약정 취소에 나선 것도 논란이다. 2010년부터 임직원과 회사가 1대 1로 매칭해 기부금을 조성해 사회 취약계층을 돕는 제도다. DS부문 사내게시판에는 일부 조합원들이 “기부하는 돈이 아깝다”는 글이 올라왔고, 100여명이 동일한 글을 게시한 것으로 전해졌다. 재계 관계자는 “개인과 조직의 윤리적 기준을 스스로 무너뜨린 것”이라고 지적했다.한편 삼성바이오로직스 노조는 이날 고용노동부 중부지방고용노동청의 중재로 파업 사흘 만에 첫 노사 간 회동을 한 뒤 “좁혀진 부분은 없다”고 밝혔다. 노사는 오는 6일에 노사정 만남을 이어간다. 노조는 기본급 14.3% 인상과 함께 격려금 3000만원 지급 및 영업이익 20% 성과금 배분을 요구하고 있다. 또 성과배분·채용·인력배치에 대한 공동 의결권 등을 단체협약에 명문화하자는 주장이다. 사측은 경영권 침해라는 입장이다.이범수·김현이 기자