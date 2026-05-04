IPARK현대산업개발, 브랜드 전면 리뉴얼

주거→라이프 플랫폼으로 확장

삶의 다양한 영역서 경험 제공

이미지 확대 IPARK현대산업개발 리뉴얼 브랜드 톤앤무드.



IPARK현대산업개발 제공

2026-05-04 B2면

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IPARK현대산업개발은 HDC그룹 창립 50주년을 맞아 아이파크(IPARK) 브랜드를 전면 개편하고 주거 중심 브랜드에서 고객의 삶 전반을 아우르는 라이프 브랜드로 확장한다고 3일 밝혔다.아이파크는 2001년 론칭한 이후 전국 주요 도시에 50만여 가구의 주거 단지를 공급했다. 이를 기반으로 브랜드 리뉴얼을 통해 리테일, 레저, 스포츠, 문화 등 다양한 영역을 유기적으로 연결하는 체계를 구축하고 고객의 삶 전반을 설계하는 라이프 플랫폼으로 기능을 확장한다는 방침이다.특히 ‘삶 속의 비전을 실제 경험으로 구현’(Vision Becomes Life)하는 실행형 브랜드로 전환한다. 공간 설계 외에 서비스와 콘텐츠까지 통합적으로 기획·제안하는 ‘라이프 크리에이터’로 고객과의 접점을 넓히고 다양한 라이프스타일을 아우르는 브랜드 경험을 제공할 예정이다.IPARK현대산업개발, IPARK아이앤콘스, IPARK마리나를 통해 주거와 도시, 공간을 설계·구현하고 호텔IPARK와 IPARK리조트 등을 통해 여가와 휴식 경험을 제공한다. IPARK스포츠를 통해 일상의 활력과 즐거움을 전달하고 IPARK몰, IPARK신라면세점, IPARK영창 등을 통해 쇼핑을 넘어선 라이프스타일 경험을 제안한다.IPARK현대산업개발 관계자는 “앞으로 IPARK는 예술, 자연, 지속가능성, 문화적 감수성 등 새로운 시대의 가치를 담아내는 열린 플랫폼으로 발전할 것”이라며 “단순한 주거 브랜드를 넘어 삶의 다양한 영역을 연결하고 확장하는 라이프 플랫폼으로서 다양한 접점을 통해 고객이 일상에서 경험할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.허백윤 기자