오늘부터 항공사 유류할증료 2배 높아…저수익 노선 감편 속속 확대

중동 리스크에 유류할증료 사상 첫 최고단계…항공사 비상경영

이미지 확대 지난달 30일 인천 중구 인천국제공항 제1터미널 출국장에 여행객들이 출국 수속을 하기 위해 줄을 서고 있다.

뉴시스

세줄 요약 국제유가 급등으로 유류할증료 최고 단계 적용

대한항공·아시아나·제주항공 요금 대폭 인상

항공사들 저수익 노선 감편으로 공급 축소

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중동전쟁이 국제 유가를 밀어올리면서 이번 달 발권되는 항공권에는 전월보다 약 2배 높은 유류할증료가 붙게 됐다. 비용 압박이 커진 항공사들은 수익성이 낮은 노선을 중심으로 감편에 나서며 공급 축소까지 현실화하는 모습으로, 여름 성수기를 앞두고 항공권 가격 상승 압력이 한층 커질 전망이다.1일 항공업계에 따르면 이달 발권되는 국제선 항공권에는 유류할증료 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 적용된다. 2016년 현행 체계 도입 이후 처음이다. 지난달 18단계에서 한 달 만에 15단계 급등한 것이다.유류할증료는 항공사가 유가 상승분을 운임에 반영하기 위해 부과하는 추가 비용으로, 국제유가를 기준으로 단계가 정해진 뒤 각 항공사가 자체 기준에 따라 월별로 책정한다.국적 대형항공사(FSC)인 대한항공은 이달 국제선 유류할증료를 편도 기준 7만 5000원에서 최대 56만 4000원까지 책정했다. 지난달(4만2000원∼30만3000원)보다 약 1.8∼1.9배 오른 수준이다. 후쿠오카·칭다오 등 단거리 노선은 7만 5000원이, 뉴욕·애틀랜타·워싱턴·토론토 등 장거리 노선은 56만 4000원이 각각 부과된다.아시아나항공도 편도 기준 8만 5400원에서 47만 6200원의 유류할증료를 적용한다. 지난달(4만 3900원∼25만 1900원) 대비 사실상 두 배 수준이다. 저비용항공사(LCC)인 제주항공 역시 한국발 국제선에 52∼126달러의 유류할증료를 책정해 지난달(29∼68달러)보다 크게 올렸다.문제는 유류할증료 인상만으로는 급등한 연료비를 감당하기 어렵다는 점이다. 업계에 따르면 한 LCC의 지난달 유류비는 전월 대비 120%, 전년 대비 130% 증가했지만, 유류할증료로 충당되는 비율은 절반 수준에 그쳤다.결국 항공사들은 공급 조정에 나서고 있다. 아시아나항공은 이달 국제선 감편 규모를 애초 8회에서 13회로 확대했다. 진에어는 지난달 8개 노선 45편을 비운항한 데 이어 이달에는 14개 노선 131편으로 감편 폭을 크게 늘렸다. 중장거리 노선을 운영하는 에어프레미아도 오는 7월 인천~다낭·로스앤젤레스·샌프란시스코·호놀룰루 노선에서 총 22편을 줄이기로 했다. 대한항공은 아직 감편에 나서지 않았지만, 유가 추이를 면밀히 살피며 대응 방안을 검토 중이다.하종훈 기자