SM그룹, 구글 워크스페이스 도입… AI 기반 지능형 기업 전환 본격화

2026-05-01 B3면

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SM그룹은 인공지능(AI) 전환을 통한 미래 경쟁력 확보를 위해 클라우드 기반 협업 플랫폼 ‘구글 워크스페이스’(GWS)를 전사에 도입한다고 30일 밝혔다.SM그룹은 전체 계열사 54곳 가운데 38곳에 GWS를 우선 도입해 업무 혁신과 통합 운영에 필요한 환경을 구축했다. 데이터를 기반으로 판단하고 실행하는 ‘지능형 기업’으로 도약하기 위한 전략적 선택이다. 이를 위해 지난달 그룹 경영지원부문 산하에 ‘AI 연구 태스크포스팀’을 신설했다. 그룹 내 커뮤니케이션 체계는 통합 도메인 기반으로 일원화된다. 계열사 간 단절됐던 소통 구조를 통합하고 보안 수준을 강화해 데이터와 지적자산을 체계적으로 관리할 수 있게 된다. 여기에 구글 클라우드의 AI 플랫폼 ‘제미나이 엔터프라이즈’를 활용한 ‘에이전틱 AI’ 도입도 본격화한다.하종훈 기자