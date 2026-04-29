삼성금거래소의 ‘금빛 상생’…대리점에 업계 첫 협력기금

개소 3년 만에 전국 40호점 돌파

금시장 변동성 확대에 2억 지원

김윤혜 사장 “든든한 경영 파트너”

이미지 확대 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장과 김민성 호반그룹 부사장이 지난 28일 서울 서초구 호반그룹 사옥에서 전국의 삼성금거래소 대리점주들과 상생협력기금 전달식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽 일곱 번째부터 김민성 부사장, 김윤혜 사장, 최은주 삼성금거래소 대표이사, 김동남 호반프라퍼티 대표이사.

호반그룹 제공

세줄 요약 업계 최초 대리점 상생기금 2억원 지원

금값 변동성 확대 속 점주 자금 부담 완화

전국 40호점 돌파와 동반성장 의지 공유

2026-04-30 23면

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중동발 지정학적 리스크 심화로 금 시장의 변동성이 커진 가운데 삼성금거래소가 업계 최초로 전국 대리점에 상생협력기금 2억원을 긴급 지원했다. 체계적인 상생 모델을 구축하기 어려웠던 귀금속 업계에 신뢰 자산을 구축하는 사례가 될 전망이다.호반그룹의 삼성금거래소는 지난 28일 서울 서초구 호반그룹 사옥에서 ‘2026 상생협력기금 전달식’을 개최했다고 29일 밝혔다. 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민성 호반그룹 부사장 등 호반그룹 경영진 및 임직원, 전국 대리점주들이 참석했다.이번 행사는 삼성금거래소가 대리점 개소 3년 만에 전국 40호점(서울 잠실점)을 돌파하는 등 전국 네트워크로 확대한 성과를 공유하고 대리점주들과 함께 지속적인 성장을 다짐하는 자리였다.삼성금거래소는 어려움을 겪는 대리점과 동반 성장을 강화하려 업계 최초로 상생협력기금 지원을 결정했다. 국내 금거래소 업계에서 대리점에 상생협력기금을 지원하는 것은 처음이다. 기금은 연간 총 2억원 규모로 조성되며, 분기별로 나눠 대리점에 전달된다. 급변하는 시장 환경 속에서 점주들의 자금 부담을 완화하려는 것이다.앞서 삼성금거래소는 호반프라퍼티가 출연한 상생협력기금을 통해 제조 협력사의 설비 유지 비용과 귀금속 도·소매업체의 판촉비 등도 지원했다.이번 상생협력기금 지원은 최근 글로벌 경제의 불확실성 확대에 따라 금 시장에서 가격 변동성이 증가하고 소비 심리가 위축되면서 대리점의 어려움이 커지자 선제적 대응에 나선 것으로 평가된다.삼성금거래소는 유통망도 전국적으로 꾸준히 확대하고 있다. 김윤혜 경영총괄사장은 “앞으로도 시장 변화에 선제적으로 대응하고, 대리점과 상생할 수 있는 실질적인 지원책을 통해 함께 위기를 극복해 나가는 ‘든든한 경영 파트너’가 되겠다”고 밝혔다.한편 호반그룹은 2018년부터 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금에 총 1029억원 이상을 출연했다.하종훈 기자