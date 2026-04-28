부분파업 돌입·총파업 예고하고… 삼성바이오·삼성전자 노조위원장은 휴가

삼바 “공정 끊기면 물량 전체 폐기”

2026-04-29 B1면

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삼성바이오로직스 노동조합이 28일 부분 파업에 들어갔다. 삼성바이오로직스의 파업은 2011년 창사 이래 처음이다.이번 파업은 자재 소분 부문 조합원 60여명이 참여하는 부분 파업 형태로 오는 30일까지 이어질 예정이다.당초 노조는 다음달 1일 2000여명 규모의 총파업을 예고했으나 법원이 의약품 변질 방지 등을 이유로 파업에 일부 제동을 걸었다. 업계에 따르면 바이오 의약품은 살아있는 세포를 활용해 만드는 만큼 배양·정제·충전까지 연속 작업이 필수적이다. 삼성바이오로직스 관계자는 “대규모 파업으로 공정이 잠깐이라도 끊기는 경우 배양액 오염으로 물량 전체를 폐기해야 할 수 있다”고 설명했다. 회사 측은 지난 23일 법원이 파업을 제한하지 않은 공정에 대해서도 품질 리스크를 고려해 달라며 항고한 상태다.노조는 ‘그룹 내 임금 격차 해소’ 등을 앞세워 평균 14% 수준의 임금 인상과 임직원 1인당 3000만원 격려금 지급, 3년간 자사주 배정 등을 요구하고 있다. 반면 사측은 임금 인상률 6.2%를 제시하면서 입장 차를 좁히지 못하고 있다. 노사는 지난해 12월 상견례를 시작으로 지난달까지 13차례 교섭을 이어 왔다.삼성바이오로직스 관계자는 부분 파업과 관련해 “회사는 가용 인력을 활용해 대응하고 있다”면서 “문제 해결을 위한 대화의 창구를 계속해서 열어 두고 있다”고 설명했다.한편 박재성 노조위원장은 파업을 하루 앞둔 오는 30일까지 휴가를 신청한 것으로 알려졌다. 또 다음달 총파업을 예고한 삼성전자의 최승호 초기업 노조위원장 역시 태국으로 휴가를 떠난 것으로 전해졌다.김현이 기자