HD현대, 미국 해군연구청 ‘함정 성능개선 과제’ 국내 첫 수주

함정 생존 가능성 실시간 예측 목표

이미지 확대 HD한국조선해양과 미국 해군연구청 관계자들이 23일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴의 미 해군연구청(ONR) 본사에서 열린 ONR 과제 수주 계약식에서 기념 촬영을 하고 있다. HD현대 제공

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HD현대는 최근 미국 해군연구청(ONR)으로부터 함정 성능을 개선하는 핵심 연구 과제 2건을 수주했다고 26일 밝혔다. 국내 기업 중에서 미국 해군연구청과 과제 수주 계약을 맺은 첫 사례다.해군연구청은 미국 해군성 소속으로 미국 해군과 해병대가 활용하는 과학기술 개발(R＆D)을 총괄하는 핵심 기관이다.이번 계약으로 HD현대는 인공지능(AI) 기술을 활용한 함정 성능 개선 과제를 수행한다. HD현대의 첨단 디지털 선박 기술력을 바탕으로 HD현대중공업과 김용환 서울대 조선해양공학과 교수가 공동으로 기술 개발에 나설 예정이다. 해양 환경에서 함정의 생존 가능성을 실시간으로 예측하는 것을 목표로 한다.HD현대는 첨단 제조 기술력을 토대로 함정 건조 생산성을 높이는 기술을 개발하는 과제도 수주했다. 이 연구는 HD한국조선해양 미래기술연구원에서 맡는다.HD현대는 “이번 과제 수주로 자사가 미국 해군과 함정 개발부터 건조까지 공동 연구를 수행하는 핵심 파트너가 됐다”며 “함정 분야 첨단 기술에 대해 미국 해군으로부터 인정받았다”고 덧붙였다.김지예 기자