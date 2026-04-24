한미글로벌, 네이버클라우드와 글로벌 데이터센터 사업 공동 추진

한미글로벌의 글로벌 건설 PM 전문성 및

네이버클라우드의 AI 기술력 시너지 기대

이미지 확대 김용식(왼쪽) 한미글로벌 사장과 김유원 네이버클라우드 대표가 글로벌 데이터센터 협력을 위한 전략적 제휴 협약(SAA) 체결식에서 기념 촬영을 하고 있다. 한미글로벌 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 건설사업관리(PM) 전문 기업 한미글로벌은 네이버클라우드와 경기 성남시 분당구 네이버 제2사옥 1784에서 해외 데이터센터 사업의 공동 참여를 위한 전략적 제휴 협약(SAA)을 체결했다고 24일 밝혔다.네이버클라우드는 네이버의 정보기술(IT) 인프라와 B2B(기업 간 거래) 사업을 총괄하며 인공지능(AI) 역량을 바탕으로 데이터센터 ‘각 세종’ 등을 운영하는 국내 최대 규모의 클라우드 서비스 제공사다. 한미글로벌은 네이버의 데이터센터 ‘각 춘천’과 ‘각 세종’ 구축 프로젝트에 참여하는 등 국내 기업 중 데이터센터 PM 최다 수행 실적을 보유하고 있다.이번 협약은 사우디아라비아를 비롯한 글로벌 데이터센터 수주에 공동으로 대응하기 위해 추진됐으며, 한미글로벌은 데이터센터 설계 및 시공 자문과 일정 및 비용 관련 프로젝트 관리 실무 검토를 담당하고 사우디 현지 인허가 및 프로젝트 수행에 관한 업무를 제공할 예정이다.네이버클라우드는 데이터센터 및 클라우드, AI 인프라 관련 기술 방향성과 전략을 검토하고, 글로벌 규격에 맞는 사업 구조 및 서비스 모델을 설계하는 역할을 맡게 된다. 양사는 이번 협약을 계기로 신규 해외 데이터센터 구축 사업의 공동 참여를 위한 제안 전략 수립과 업무 분담 등 장기적인 협력 체계를 구축한다는 계획이다.한미글로벌은 2007년 중동 진출 이후 현재까지 50여 개의 프로젝트를 성공적으로 수행해왔으며, 사우디 메카의 87층 초고층 레지던스, 리야드 도시 재생 사업인 ‘그린 리야드’ 프로젝트와 쿠웨이트의 스마트시티 프로젝트인 압둘라신도시 인프라 구축 사업 등 굵직한 프로젝트에서 건설사업관리 용역을 지속적으로 수행해오고 있다.한미글로벌의 사업총괄 김용식 사장은 “최근 데이터센터 구축이 각 국가의 AI 경쟁력 강화를 위한 국가적 과제로 대두되고 있는 추세”라며 “네이버클라우드와의 협력을 통해 사우디와 중동은 물론 글로벌 시장의 데이터센터 구축 사업 참여를 지속 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.장진복 기자