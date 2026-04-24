LG U+, 웰컴저축은행과 AI 에이전트 개발 협력…‘AI 금융비서’ 출시

웰컴저축은행 앱에 대화형 AI 비서 적용

음성·텍스트로 대화하듯 금융 업무 처리

이미지 확대 안형균(오른쪽) LG유플러스 엔터프라이즈 AI사업그룹장과 권영관 웰컴저축은행 AIC서비스본부 본부장이 기념촬영을 하고 있다. LG유플러스 제공

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LG유플러스가 웰컴저축은행과 함께 저축은행업계 최초로 생성형 인공지능(AI) 기술을 접목한 ‘AI 금융비서’를 개발해 정식 출시했다고 24일 밝혔다.AI 금융비서는 웰컴저축은행의 모바일 애플리케이션(앱) ‘웰컴디지털뱅크(웰뱅)’에 적용된다. LG AI연구원의 대규모 언어모델 엑사원(EXAONE)과 웰컴저축은행의 데이터를 바탕으로 LG유플러스가 보유한 AI 에이전트 구축 및 운영 노하우를 결합해 완성도를 높였다.이번 AI 금융비서 도입을 통해 웰컴저축은행 이용 고객은 기존의 복잡한 메뉴 탐색 과정 없이 평소 쓰는 말투로 음성이나 텍스트를 입력하고 금융 업무를 처리할 수 있다. 예를 들어 고객이 “어제 결제한 내역 알려줘”라고 문의하면, 즉시 거래 내역을 확인할 수 있다.또 송금, 계좌 조회, 거래 내역 확인 등 일반적인 금융 업무를 볼 수 있고, 본인의 이용 이력과 금융 데이터를 기반으로 맞춤형 응답을 제공받거나, 금융정보를 요약 및 분석하는 기능까지 이용할 수 있다. 24시간 운영되는 앱 서비스의 특성을 고려해 거래 실행 시 최종 확인 절차를 거치도록 설계하는 등 보안성도 강화했다.AI 금융비서는 지난달 23일 적용돼 약 한 달 동안 시범 운영 기간을 거쳤다. 특히 앱 활용이 익숙하지 않은 60세 이상 고객 사이에서 음성 명령만으로 금융정보 조회·이체 등을 수행할 수 있다는 점이 높은 평가를 받았다.LG유플러스와 웰컴저축은행은 시범 운영 기간에 확보한 피드백에 기반해 AI 금융비서의 성능 고도화에 착수하고, 최신 AI 모델을 순차 적용함으로써 대화 맥락 이해와 복합 질의 처리 능력을 강화할 방침이다.안형균 LG유플러스 엔터프라이즈 AI사업그룹장(상무)은 “이번 금융비서 출시는 엑사원 기반 국내에 최적화된 AI 기술과 웰컴저축은행의 혁신 의지가 결합된 의미 있는 사례”라며 “보험·증권·카드 등 금융권 전반으로 대화형 AI 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.권영관 웰컴저축은행 AIC서비스본부 본부장(전무)은 “AI 금융비서를 통해 금융서비스 방식을 근본적으로 바꾸게 될 것”이라며 “이는 말이나 글을 통해 금융을 이용하는 ‘메뉴 없는 뱅킹’을 구현한 것으로 웰컴저축은행은 앞으로도 고객에게 더 혁신적이고 편리한 금융서비스를 제공하는 AI 및 IT 기반의 금융서비스 회사로 자리 잡겠다”고 강조했다.장진복 기자