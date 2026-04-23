현대차 1분기 매출 45조 9389억원…영업이익은 전년 동기比 30.8% 줄어

하이브리드차 판매 실적은 분기별 최대 규모

“지정학적 이슈 불확실성 확대…탄력 대응”

이미지 확대 서울 양재동에 있는 기아(왼쪽)와 현대자동차 사옥. 현대자동차그룹 제공

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현대자동차는 올해 1분기 영업이익이 2조 5147억원으로 지난해 같은 기간보다 30.8% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 23일 공시했다.매출은 3.4% 증가한 45조 9389억원으로 집계됐다. 1분기 기준 역대 최대로, 하이브리드차 판매 및 금융 부문 실적 개선 등을 통해 판매대수가 줄었음에도 매출이 증가한 것으로 풀이된다.당기순이익은 23.6% 줄어든 2조 5849억원이다. 영업이익률은 5.5%를 기록했다. 미국의 자동차 관세와 환율 상승에 따른 판매보증충당금 증가, 이란 전쟁 등에 따른 글로벌 수요 감소로 지난해 같은 기간에 비해 1조원 이상 영업이익이 줄었다.현대차 관계자는 “불확실성이 확대되고 있는 글로벌 산업 환경에 따라 전 세계 자동차 산업 수요가 전년 동기 대비 7.2% 감소하는 등 어려운 상황이 지속되고 있다”며 “하지만 현대차는 하이브리드차 등 고부가가치 차종 판매 확대를 통해 글로벌 산업 수요가 감소한 것에 비해 견조한 판매 흐름을 이어 나가고 있다”고 말했다.현대차는 올 1분기 글로벌 시장에서 97만 6219대를 판매했다고 밝혔다. 다만 글로벌 친환경차(상용 포함) 판매는 전년 동기 대비 14.2% 증가한 24만 2612대를 기록했다. 이 가운데 전기차(EV)는 5만 8788대, 하이브리드차(HEV) 17만 3977대로 집계됐다. 하이브리드차 판매는 분기 기준 역대 최대 실적이다.현대차 관계자는 “지정학적 이슈 등으로 인한 글로벌 수요 감소, 일회성 수익성 악화 요인에도 불구하고 글로벌 시장 점유율이 4.6%에서 4.9%로 약 0.3%p 상승했다”며 “특히 글로벌 하이브리드차 판매는 역대 분기 최대 실적과 비중을 기록하는 등 친환경차 전체를 아우르는 파워트레인 전략으로 시장 수요에 탄력적으로 대응하고 있다”고 말했다.허백윤 기자