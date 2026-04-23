경제 기업·산업 [속보]SK하이닉스, 1분기 영업이익 37조 6000억…사상 최대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/04/23/20260423500011 URL 복사 댓글 0 장진복 기자 수정 2026-04-23 07:44 입력 2026-04-23 07:39 이미지 확대 경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스 SK하이닉스가 2026년 1분기 매출액 52조 5762억원, 영업이익 37조 6102억원을 기록했다고 23일 공시했다. 장진복 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! SK하이닉스가 발표한 2026년 1분기 매출액은? 52조 5762억원 37조 6102억원