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[속보]SK하이닉스, 1분기 영업이익 37조 6000억…사상 최대

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장진복 기자
장진복 기자
수정 2026-04-23 07:44
입력 2026-04-23 07:39
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경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스
경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.7.25 뉴시스


SK하이닉스가 2026년 1분기 매출액 52조 5762억원, 영업이익 37조 6102억원을 기록했다고 23일 공시했다.

장진복 기자
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