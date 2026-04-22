한국맥도날드, ‘바질 크림치즈’ 신메뉴 2종

이미지 확대 맥도날드 ‘베이컨 토마토 디럭스 바질 크림치즈’

2026-04-23 21면

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맥도날드는 지난 3월 신메뉴 ‘베이컨 토마토 디럭스 바질 크림치즈’ 2종을 출시했다.이번 신메뉴는 기존 스테디셀러인 ‘베이컨 토마토 디럭스’와 ‘맥스파이시 상하이 버거’에 바질 크림치즈와 허니 토마토 소스를 가미해 풍미를 개선한 것이 특징이다.‘베이컨 토마토 디럭스 바질 크림치즈’는 순쇠고기 패티 2장과 베이컨, 토마토 등에 바질 크림치즈를 더해 고소함과 산뜻함을 강조했다. ‘맥스파이시 바질 크림치즈’는 매콤한 치킨 패티와 바질 크림치즈의 조합으로 구성됐다.맥도날드는 이번 신메뉴 출시와 함께 배우 이준혁을 공식 캠페인 모델로 선정했다. 이준혁은 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’, 영화 ‘왕과 사는 남자’ 등에 출연하며 인기를 얻고 있다. 맥도날드 측은 이준혁의 깔끔하고 부드러운 이미지가 신메뉴의 콘셉트와 부합한다고 판단해 모델로 발탁했다고 설명했다.맥도날드 관계자는 “바질 크림치즈를 활용해 기존 메뉴에 색다른 맛을 더했다”며 “봄 시즌을 맞아 선보이는 이번 신메뉴를 통해 고객들이 더 다양한 풍미를 경험하길 기대한다”고 말했다.김현이 기자