bhc, 신메뉴 ‘쏘이갈릭킹’ 전격 출시

이미지 확대 bhc ‘허니’

2026-04-23 21면

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다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 2026년 첫 번째 신메뉴로 ‘쏘이갈릭킹’을 출시하며 본격적인 봄철 나들이 수요 공략에 나섰다. 이번 신제품은 깊은 간장 풍미에 마늘의 알싸함을 더한 제품으로, 지난해 인기를 끈 ‘콰삭킹’과 ‘스윗칠리킹’의 흥행 계보를 잇는 야심작이다.‘쏘이갈릭킹’은 소비자 취향을 고려해 ‘허니’와 ‘오리지널’ 두 가지 라인업으로 구성됐다. ‘허니’는 간장 소스에 꿀을 더해 이른바 ‘단짠’의 조화를 극대화했으며, 바삭한 갈릭 후라이드와 어우러지는 반전 매력이 특징이다. 반면 ‘오리지널’은 숙성 간장의 깊은 맛을 살린 클래식한 스타일로, 특제 소스를 얇고 균일하게 도포해 치킨 본연의 바삭함을 유지했다. 함께 제공되는 ‘스윗 갈릭 소스’는 디핑 소스 형태로 제공되어 찍어 먹는 재미를 더한다. 이번 신메뉴의 핵심은 bhc R＆D센터가 7개월간의 연구 끝에 개발한 독자적인 ‘전용 배터믹스(튀김옷)’에 있다. 소스에만 의존하던 기존 간장치킨과 달리 튀김옷 자체에 마늘과 깨를 배합해 씹을수록 고소한 풍미가 퍼지도록 설계했다. 특히 소스가 튀김옷을 무겁게 적시지 않는 ‘드라이 스타일’을 적용해 시간이 지나도 눅눅해지지 않는 강점이 있다. 한편 신메뉴 출시를 기념해 자사 앱 주문 고객을 대상으로 4000원 할인 쿠폰을 제공하고 다양한 경품 이벤트를 진행한다.김지예 기자