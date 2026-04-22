대상 청정원, ‘로우태그’ 저당·저칼로리 확대

이미지 확대 청정원 LOWTAG라인업

2026-04-23 20면

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건강하게 나이 드는 ‘저속노화’와 즐겁게 관리하는 ‘헬시플레저’가 라이프스타일로 자리 잡으면서 저당 식품 시장이 급성장하고 있다. 시장조사기관 호라이즌에 따르면 국내 저당 식품 시장은 2021년 2100억원대에서 2024년 5700억원대로 2.7배가량 커졌다. 이에 대상 청정원은 대체당 ‘알룰로스’를 활용한 저당·저칼로리 제품군을 대폭 확대하며 시장 선점에 박차를 가하고 있다.대상 청정원은 2023년 군산 전분당 공장에 생산 기반을 구축하고, 자체 기술로 생산한 알룰로스를 적용한 제품들을 선보이고 있다. 특히 지난해부터 저(低)·무(無) 강조표시 요건을 충족한 제품임을 알리는 ‘LOWTAG(로우태그)’ 엠블럼을 도입, 소비자가 직관적으로 저당 제품을 인지할 수 있도록 했다. 현재 청정원은 전통 장류 4종을 비롯해 소스류 전반에 LOWTAG라인업을 갖췄다. 음용식초 브랜드 ‘홍초’ 역시 100g당 당류를 2~3g 수준으로 낮춘 기능성 표시 식품으로 재탄생시켜 가벼운 음용을 돕고 있다.간편식 분야의 성과도 눈에 띈다. 저당 곡물 식단 ‘그레인보우’는 2025년 매출이 전년 대비 약 83% 신장했으며, 올해 2월 누적 판매량 185만봉을 돌파했다. 11종의 라인업을 갖춘 이 제품은 저당 설계를 적용해 식단 관리자들에게 인기를 끌고 있다.김현이 기자