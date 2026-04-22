제너시스BBQ, 고객 참여 히트 메뉴 ‘뿜치킹’

이미지 확대 BBQ ‘뿜치킹’

2026-04-23 20면

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제너시스BBQ 그룹이 선보인 신메뉴 ‘뿜치킹’이 출시 100일 만에 누적 판매량 100만 마리를 돌파하며 흥행 가도를 달리고 있다. 출시 전부터 이어진 고객 참여형 마케팅이 실제 구매로 직결된 성공 사례라는 평가다. 지난 2025년 9월 정식 출시된 뿜치킹은 기획 단계부터 남달랐다. 출시 전 진행된 네이밍 콘테스트에는 일주일 만에 10만 명이 참여하며 소비자들의 폭발적인 관심을 입증했다. 소비자가 직접 이름을 짓고 선택하는 과정을 거치며 브랜드 충성도를 확보한 것이 주효했다.이러한 화제성은 고스란히 판매 실적으로 이어졌다. 출시 한 달 만에 40만 마리가 팔린 데 이어, 100일 만에 100만 마리 판매라는 대기록을 세웠다. 현재도 하루 평균 1만 마리 이상이 꾸준히 판매되고 있다. 성공 비결로는 기존 양념치킨과 차별화된 제품력이 꼽힌다. 고다, 체다, 블루치즈, 파마산 등 다양한 치즈 풍미를 결합한 시즈닝이 소비자 입맛을 사로잡았다는 분석이다. BBQ는 프리퀀시 이벤트와 사이드 메뉴 확대 등 다양한 프로모션을 통해 접점을 넓히며 인기를 이어가고 있다.BBQ 관계자는 “앞으로도 소비자 경험을 극대화할 수 있는 다양한 마케팅을 전개할 계획”이라고 밝혔다.김현이 기자