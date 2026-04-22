경제 기업·산업 삼성전자 ‘밀라노 디자인위크’ 참가 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/04/22/20260422030003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-22 01:05 입력 2026-04-22 01:05 이미지 확대 삼성전자 ‘밀라노 디자인위크’ 참가 삼성전자가 20일(현지시간)부터 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 ‘밀라노 디자인위크 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다. 사진은 삼성전자 부스의 모습.삼성전자 제공 삼성전자가 20일(현지시간)부터 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 ‘밀라노 디자인위크 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다. 사진은 삼성전자 부스의 모습. 삼성전자 제공 2026-04-22 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지