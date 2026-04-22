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삼성전자 ‘밀라노 디자인위크’ 참가

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수정 2026-04-22 01:05
입력 2026-04-22 01:05
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삼성전자 ‘밀라노 디자인위크’ 참가
삼성전자 ‘밀라노 디자인위크’ 참가 삼성전자가 20일(현지시간)부터 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 ‘밀라노 디자인위크 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다. 사진은 삼성전자 부스의 모습.
삼성전자 제공


삼성전자가 20일(현지시간)부터 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 ‘밀라노 디자인위크 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다. 사진은 삼성전자 부스의 모습.

삼성전자 제공
2026-04-22 B2면
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