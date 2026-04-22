이미지 확대 삼성전자 ‘밀라노 디자인위크’ 참가 삼성전자가 20일(현지시간)부터 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 ‘밀라노 디자인위크 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다. 사진은 삼성전자 부스의 모습.

삼성전자 제공

2026-04-22 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자가 20일(현지시간)부터 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 ‘밀라노 디자인위크 2026’에 참가한다고 21일 밝혔다. 사진은 삼성전자 부스의 모습.삼성전자 제공