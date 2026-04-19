한전·기후부, ‘전력산업 산·학·연·관 전문 포럼’ 통합 발족식 개최

5개월 내 검토 거쳐 비즈모델·정책과제 발굴 및 구체적 솔루션 마련

ESS·V2G·VPP 등 포럼별 산학연관 핵심전문가 참여·집단지성 발휘

이미지 확대 지난 17일 한국전력 아트센터에서 ‘전력산업 산·학·연·관 전문 포럼’ 통합 출범식이 열렸다. 한국전력 제공

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한국전력은 기후에너지환경부와 함께 지난 17일 한전 아트센터에서 ‘전력산업 산·학·연·관 전문 포럼’ 통합 출범식을 개최하고, 에너지 신기술·신사업의 실행 기반 마련에 본격 착수했다고 19일 밝혔다.이번 출범식에는 김동철 사장과 이원주 기후부 에너지전환정책실장을 비롯해 김영기 HD현대일렉트릭 대표이사, 박종배 건국대학교 교수 등 정부·산업계·학계·연구계 주요 인사들이 참석했다. 또한 전력거래소 등 유관기관과 각 분야 전문가 약 110여 명이 함께해 포럼 출범의 의미를 더했다.전력산업 산·학·연·관 전문 포럼은 ▲송변전 계통 ESS ▲배전망 ESS ▲그리드포밍 기반 차세대 인버터 ▲V2G ▲VPP ▲AMI ▲공기열·수열 히트펌프 ▲바이오수소 등 총 8개로 구성됐다. 산업계 42명, 학계 27명, 연구계 11명, 정부·공공기관 34명 등 각 주제별 전문가가 참여하고 있다.이날 출범한 8개 전문 포럼에서는 향후 5개월간 단기 집중 논의와 집단지성을 바탕으로 에너지신사업의 혁신 비즈니스 모델을 발굴할 예정이다. 이어 관련 기술·시장·제도 개선을 아우르는 전방위적인 전력산업 혁신방안을 속도감 있게 마련해 즉시 실행에 옮길 계획이다.특히 이번 포럼은 그간 일회성 발제와 토론에 그치며 후속 실행으로 이어지지 못했던 기존 포럼의 한계를 넘어, 연속적이고 문제 해결형 중심으로 전면적이고 혁신적인 방식으로 운영될 예정이다.각 포럼별 위원들은 월 2~3회 정기·수시 회의를 통해 지난 10여 년간 지연되어 온 에너지 신사업 분야의 장애요인을 면밀히 진단한다. 이를 바탕으로 신기술의 실증사업부터 한전 기술지주회사를 연계한 기술사업화, 혁신기업으로의 기술이전까지 전 과정을 아우르는 ‘패스트 트랙’을 마련할 계획이다.아울러, 향후 전력산업을 둘러싼 새로운 의제가 도출될 때마다 포럼을 추가 또는 조정 운영하는 등 논의 범위를 지속 확장해 나갈 예정이다. 포럼에서 도출된 성과를 혁신기업들과 공유하고 정책에 반영함으로써 전력산업 생태계 전반의 경쟁력 강화에도 기여할 계획이다.김동철 사장은 “에너지 대전환의 시대에는 기술·시장·정책이 따로 움직여서는 의미 있는 변화를 만들어낼 수 없다”며 “정부와 한전이 중심이 되어 산·학·연·관의 역량을 하나로 모으고, 에너지 신기술이 실제 시장과 정책으로 이어질 수 있도록 실행 플랫폼 역할을 하겠다”고 밝혔다.광주 홍행기 기자