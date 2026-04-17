SM벡셀, 드론 솔루션 전문 ‘볼로랜드’와 배터리 고도화 MOU

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2026-04-17 B3면

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SM그룹의 제조·서비스부문 계열사 SM벡셀이 드론 솔루션 전문기업 볼로랜드와 ‘드론 핵심 부품 및 전력 시스템 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)’(사진)을 체결했다고 16일 밝혔다.SM그룹에 따르면 지난 15일 경북 구미시 SM벡셀 본사에서 가진 업무협약을 통해 두 업체는 드론의 비행 제어 향상 등에 필요한 배터리와 전력 시스템 개발에 협력하며 차세대 드론 플랫폼을 선보여 글로벌 시장 공략을 본격화하기로 했다. 볼로랜드는 드론의 설계부터 생산까지 모든 과정을 국내 기술로 통합 수행하는 기업이다. SM벡셀 배터리사업부문은 배터리 및 에너지 분야 전문 역량과 볼로랜드의 드론 고정밀 제어 및 자율 비행 기술을 접목해 ‘국산 풀스택 생태계’ 구축에서 시너지를 낼 것으로 기대한다고 전했다.허백윤 기자