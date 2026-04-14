KT ‘파트너스데이’서 상생협력 방안 공유

2026-04-15 23면

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KT가 가격 경쟁보다는 품질과 기술력을 최우선으로 하는 협력 체계 전환을 선언했다.KT는 14일 서울 송파구 소피텔 앰배서더에서 ‘제11회 KT 파트너스데이 2026’을 열고 인센티브 확대와 경영 안정 지원을 골자로 한 상생 협력 방안을 공유했다. 이 자리에서 박윤영 KT 대표는 협력사와의 결속이 기업의 본질적 경쟁력을 강화하는 핵심 요소임을 강조했다.KT는 올해 협력 기조를 ‘본질·성장·상생’으로 정의하고 기존 가격 중심의 경쟁 구조에서 탈피해 품질과 기술력을 최우선하는 체계로 전환하겠다고 선언했다. 품질이 우수한 파트너사에는 물량 배정 우대와 다년 계약 체결 등의 인센티브를 확대하는 한편 장비의 도입부터 폐기까지 전 과정에 걸친 보안 기준을 강화해 공급망의 안정성을 높일 방침이다.중소·벤처 협력사를 위한 실무적 지원책도 구체화했다. ﻿환율 및 원자재 가격 변동을 반영한 대금 연동제를 적용해 파트너사의 경영 부담을 줄인다. 아울러 상생협력펀드 지원 대상을 그룹사 협력사까지 확대해 상생의 범위를 넓힐 계획이다. ﻿민나리 기자