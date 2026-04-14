호반그룹 서서울CC·H1클럽, ‘명문 골프장’ 입지 강화

서서울CC·H1클럽 문주 리뉴얼로 프리미엄 강조

코스 품질·미식 콘텐츠·서비스 고도화로 고객 만족

이미지 확대 호반그룹이 운영하는 골프장 ‘서서울CC(서서울컨트리클럽)’가 최근 정제된 이미지를 강조해 새롭게 단장한 문주 모습.

호반그룹 제공

이미지 확대 호반그룹이 운영하는 골프장 ‘H1클럽’(H1 CLUB)의 전경.

호반그룹 제공

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호반그룹이 운영하는 골프장 ‘서서울CC’(서서울컨트리클럽)와 ‘H1클럽’(H1 CLUB)이 ‘명문’ 골프장으로서의 브랜드 경쟁력 강화에 본격적으로 나섰다.최근 국내 골프장은 코로나19 팬데믹 이후 급증했던 수요가 점차 안정화되면서 단순한 코스 운영을 넘어 ‘경험 중심’ 경쟁으로 전환되는 추세다. 코스와 시설 디자인, 서비스 품질, 부대 콘텐츠 등 고객 경험에 영향을 주는 요소의 중요성이 점차 커지고 있다.서서울CC와 H1클럽은 차별화된 고객 경험 제공을 위해 골프장의 첫인상을 좌우하는 문주(門柱)를 최근 새롭게 정비했다. 문주는 단순한 진입 시설을 넘어 골프장의 상징성과 이미지를 전달하는 역할로 주목받고 있다.서서울CC는 블랙과 화이트 대비를 활용한 열주 구조의 문주를 도입해 정제된 이미지를 강조했다. 기존 명문 골프장으로 평가받아온 입지를 바탕으로 시각적 상징성을 강화하려는 시도다. H1클럽은 곡선 형태의 구조물을 활용해 입체적인 디자인을 구현했으며, 프리미엄 골프장의 이미지를 강조했다.문주 교체와 함께 코스 품질 향상도 병행됐다. 두 골프장은 겨울 휴장 기간 동안 주요 플레이 구간 정비와 안전 시설 보완을 진행해 전반적인 라운딩 환경을 개선했다. 최근 골프장 선택 기준에서 코스 컨디션과 안전성이 중요하게 작용하는 점을 반영한 조치다.차별화된 고객 경험을 위한 콘텐츠 전략도 강화하고 있다. 서서울CC는 클럽하우스 레스토랑에서 ‘통영식 봄 도다리 쑥국’과 ‘한우 어복탕’ 등 ‘팔도국밥 시리즈’를 운영하며 제철 식재료 기반의 미식 경험을 제공하고 있다. H1클럽은 ‘냉수반’, ‘우대갈비 숯불구이’, ‘특선 수육삼합한상’ 등 시그니처 메뉴를 통해 프리미엄 다이닝 콘텐츠를 강화했다. 또한 두 골프장은 호반그룹 삼성금거래소와 함께 프리미엄 골프장 브랜드 가치를 반영한 ‘골드코인’을 선보이며 스포츠를 넘어선 고객 경험 확대에도 주력하고 있다.이와 함께 서서울CC는 최근 실제 골퍼들이 이용 경험을 기반으로 선정한 ‘대한민국 10대 골프장’ 시상식에서 서비스 부문을 수상했다. 지속적으로 추진하고 있는 서비스 품질 고도화는 물론 차별화된 콘텐츠 전략을 대외적으로 인정받았다.서서울CC는 경기 파주시에 있는 18홀 규모(약 103만㎡·31만 평) 골프장으로, 서울에서 15분 내외로 이동 가능한 뛰어난 접근성이 특징이다. 자연 지형을 활용한 힐·레이크 코스 구성과 전 홀 야간 라운드 운영으로 이용 편의성을 높여 수도권 명문 골프장으로 꼽힌다.H1클럽은 경기 이천시에 있는 18홀 규모(약 135만㎡·41만 평)의 프리미엄 골프장이다. 대덕산 자락과 호수를 활용한 자연 친화적 코스가 특징이다. 마운틴·레이크 코스를 기반으로 안정적인 플레이 환경을 제공하며, 클럽하우스와 부대시설을 중심으로 서비스 품질을 강화하고 있다.호반그룹 관계자는 “고객이 골프장을 처음 접하는 순간부터 라운딩 전 과정에 이르기까지 경험의 완성도를 높이는 데 주력하고 있다”며 “앞으로도 코스 품질과 서비스, 브랜드 가치를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.하종훈 기자