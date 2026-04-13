정의선 美 39조 투자, ‘로봇이 미래’

정의선 “현대차그룹 DNA로 환경변화 대응”
세마포 인터뷰 “로보틱스·AI는 성장 핵심축”
정의선 현대차그룹 정의선 회장이 로보틱스와 인공지능(AI)을 그룹 미래 성장의 핵심축으로 재강조하며 미국에 2028년까지 총 260억 달러(약 39조원)를 투자하겠다는 계획을 밝혔다.
정 회장은 12일(현지시간) 미국 온라인매체 세마포 인터뷰에서 “로보틱스와 피지컬 AI는 모빌리티를 넘어서는 현대차그룹의 진화에 핵심적인 요소”라며 “우리는 인간과 협업하는 로봇을 통해 이 비전을 실현하고자 한다”고 말했다.
또 정 회장은 2028년까지 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 생산 공정에 투입하겠다고 재확인했다. 현대차그룹은 2030년까지 연간 최대 3만대의 아틀라스를 생산할 예정이다. 정 회장은 “고객의 요구가 변화함에 따라 로보틱스와 AI는 제조 혁신과 최고 품질 제품 제공에 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.
정 회장은 “현대차그룹에게 미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반”이라며 “2028년까지 총 260억 달러를 투자해 장기 성장 기반을 강화하겠다”고 밝혔다. 이어 “현대차그룹은 40여년전 미국에 진출한 이후 205억달러를 투자해왔다”고 했다. 특히 현대차그룹의 미국 내 사업이 57만개 이상의 일자리를 뒷받침하고 있으며, 자선사업을 통해 미국 전역에 3억 달러 이상을 기부했다는 점도 강조했다.
글로벌 환경에 대해서는 “글로벌 시장은 점점 더 분절화되고 있다. 이것이 현실”이라며 “유연성과 회복력을 기반으로 한 전략으로 변화하는 글로벌 환경을 헤쳐 나가고 있다”고 설명했다. 이어 글로벌 확장과 현지화를 동시에 추진하는 전략으로 대응하겠다고 전했다.
특히 정 회장은 수소 사업에 대해 강한 의지를 유지했다. 그는 “AI 인프라와 데이터센터 확대로 에너지 수요가 급증하는 가운데 수소는 중요한 대안이 될 수 있다”며 “탄소중립은 미래 세대를 위한 필수 과제”라고 밝혔다. 또 수소는 전기차와 경쟁 관계가 아닌 보완적 기술이라고 설명한 뒤 “고객에게 다양한 선택지를 제공하는 것이 에너지 전환 시대의 경쟁력”이라고 덧붙였다.
정 회장은 현대차그룹 DNA 기반해 향후 경영과제를 극복하겠다고 했다. 그는 “우리 경쟁력의 핵심은 품질, 브랜드 신뢰, 그리고 고객 중심 사고”라며 “국내외 환경 변화는 모두가 대응해야 할 과제이며 우리는 회복력과 유연성을 바탕으로 이를 잘 헤쳐 나갈 준비가 됐다. 이는 현대차그룹의 DNA”라고 말했다.
하종훈 기자
세마포 인터뷰 “로보틱스·AI는 성장 핵심축”
정의선 현대차그룹 정의선 회장이 로보틱스와 인공지능(AI)을 그룹 미래 성장의 핵심축으로 재강조하며 미국에 2028년까지 총 260억 달러(약 39조원)를 투자하겠다는 계획을 밝혔다.
정 회장은 12일(현지시간) 미국 온라인매체 세마포 인터뷰에서 “로보틱스와 피지컬 AI는 모빌리티를 넘어서는 현대차그룹의 진화에 핵심적인 요소”라며 “우리는 인간과 협업하는 로봇을 통해 이 비전을 실현하고자 한다”고 말했다.
또 정 회장은 2028년까지 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 생산 공정에 투입하겠다고 재확인했다. 현대차그룹은 2030년까지 연간 최대 3만대의 아틀라스를 생산할 예정이다. 정 회장은 “고객의 요구가 변화함에 따라 로보틱스와 AI는 제조 혁신과 최고 품질 제품 제공에 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.
정 회장은 “현대차그룹에게 미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반”이라며 “2028년까지 총 260억 달러를 투자해 장기 성장 기반을 강화하겠다”고 밝혔다. 이어 “현대차그룹은 40여년전 미국에 진출한 이후 205억달러를 투자해왔다”고 했다. 특히 현대차그룹의 미국 내 사업이 57만개 이상의 일자리를 뒷받침하고 있으며, 자선사업을 통해 미국 전역에 3억 달러 이상을 기부했다는 점도 강조했다.
글로벌 환경에 대해서는 “글로벌 시장은 점점 더 분절화되고 있다. 이것이 현실”이라며 “유연성과 회복력을 기반으로 한 전략으로 변화하는 글로벌 환경을 헤쳐 나가고 있다”고 설명했다. 이어 글로벌 확장과 현지화를 동시에 추진하는 전략으로 대응하겠다고 전했다.
특히 정 회장은 수소 사업에 대해 강한 의지를 유지했다. 그는 “AI 인프라와 데이터센터 확대로 에너지 수요가 급증하는 가운데 수소는 중요한 대안이 될 수 있다”며 “탄소중립은 미래 세대를 위한 필수 과제”라고 밝혔다. 또 수소는 전기차와 경쟁 관계가 아닌 보완적 기술이라고 설명한 뒤 “고객에게 다양한 선택지를 제공하는 것이 에너지 전환 시대의 경쟁력”이라고 덧붙였다.
정 회장은 현대차그룹 DNA 기반해 향후 경영과제를 극복하겠다고 했다. 그는 “우리 경쟁력의 핵심은 품질, 브랜드 신뢰, 그리고 고객 중심 사고”라며 “국내외 환경 변화는 모두가 대응해야 할 과제이며 우리는 회복력과 유연성을 바탕으로 이를 잘 헤쳐 나갈 준비가 됐다. 이는 현대차그룹의 DNA”라고 말했다.
하종훈 기자
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