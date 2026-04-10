IPARK현대산업개발, 여의도샛강공원 일대 플로깅 봉사활동

도시정비수주팀 10여명·영등포자원봉사센터 참여

“지역사회 깨끗한 환경 만들기 위한 실천”

이미지 확대 IPARK현대산업개발은 10일 도시정비수주팀 임직원들과 함께 서울 영등포구 여의도 샛강생태공원 일대에서 플로깅 봉사활동을 진행하며 지역사회 환경 개선과 생태 보전을 위한 사회공헌 활동을 펼쳤다. IPARK현대산업개발 제공

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HDC그룹 계열사인 IPARK현대산업개발은 도시정비수주팀 임직원들이 서울 영등포구 여의도 샛강생태공원 일대에서 플로깅 봉사활동을 했다고 10일 밝혔다.이번 봉사에는 IPARK현대산업개발 도시정비수주팀 임직원 등 10여명과 영등포자원봉사센터가 함께한 민관 협력 기반의 사회공헌 활동으로 진행됐다.참여자들은 여의도샛강생태체험관에서 만나 샛강생태공원 일대를 걸으며 쓰레기를 줍는 플로길 활동을 통해 도심 속 생태 공간 보호와 환경 인식 제고를 강조했다.IPARK현대산업개발 관계자는 “이번 플로깅 활동은 여의도 지역사회와 함께 깨끗한 생태환경을 만들어 가는 중요한 실천”이라며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 상생하며 지속 가능한 가치를 만들어나가겠다”라고 말했다.IPARK현대산업개발은 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 해오고 있다. 신입사원이 참여하는 지역 아동 대상 간식 나눔 봉사활동을 비롯해 호텔IPARK와 함께한 서울 노원구 중랑천 환경정화 활동, 경기 의왕시 및 충북 충주시에 취약계층을 위한 쌀 기부 등 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 하고 있다.허백윤 기자