GS건설, 美아모지와 합작투자 계약…암모니아 기반 분산발전사업 확대

포항內 분산에너지 특화지역에 실증 사업 진행

“그린암모니아 기반 무탄소 발전 선도할 것”

이미지 확대 GS건설과 아모지가 암모니아 기반 분산발전사업 추진을 위해 준비 중인 ‘무탄소 전력 분산발전’ AI로 생성한 예시 이미지. GS건설 제공

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GS건설은 미국 스타트업 아모지와 암모니아 기반 분산발전사업을 공동으로 추진하기 위한 합작투자(JV) 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.이번 합작투자 계약은 GS건설의 국내외 다수 플랜트 설계·조달·시공(EPC) 사업 수행 역량을 바탕으로 아모지의 기술을 결합해 무탄소 전력 분산발전 시장에 진출하기 위한 것이라고 GS건설은 설명했다. 아모지는 암모니아를 수소로 전환하는 기술을 바탕으로 암모니아 기반 발전 솔루션을 보유한 기업이다.무탄소 전력 분산발전은 그린암모니아를 이용해 복잡한 설비 없이 좁은 부지에서도 발전이 가능해 비용과 공간의 경제성을 기대할 수 있는 기술이다.양사는 지난해 기후에너지환경부가 지정한 분산에너지 특화지역 공동 사업자로 지정된 데 이어 이번 합작 투자를 계기로 별도의 합작 투자사를 설립하고 있다.또 포항 영일만 산업단지 안에 조성된 분산에너지 특화지역에 그린암모니아를 연료로 주입해 탄소가 발생하지 않고 전기를 생산하는 1㎿급 발전플랜트 실증사업을 경북도·포항시와 올해 착공을 목표로 추진하고 있다.GS건설은 아모지와의 포항시 실증사업을 바탕으로 최대 40㎿로 규모를 넓혀 산업단지 내 온실가스 감축이 필요한 기업들을 대상으로 상용플랜트를 본격 운영하고 글로벌 무탄소 분산발전 시장에 적극적으로 진출할 계획이다.GS건설 관계자는 “이번 합작투자 계약 체결을 통해 그린암모니아 기반 무탄소 발전이라는 새로운 시장을 선도하고 포항시에서의 실증 및 상용화 사업을 성공적으로 완수해 에너지 사업 포트폴리오 확장을 위한 기반 마련할 것”이라고 밝혔다.허백윤 기자