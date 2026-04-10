SM하이플러스, 캠핑 플랫폼 ‘캠핏’과 제휴… “모빌리티 결제 외연 확장”

‘하이머니’ 선불결제 외부 가맹점과 첫 연동

“모빌리티 페이먼트 외연 넓혀갈 것”

이미지 확대 SM하이플러스 제공

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SM그룹 제조·서비스부문 계열사 SM하이플러스가 하이패드 카드 전용 모바일 애플리케이션(앱) ‘하이플러스(HIPLUS)’를 활용해 캠핑족 고객들을 위한 신규 서비스를 선보인다.SM하이플러스는 캠핑 예약 플랫폼 ‘캠핏(CAMFIT)’과 전략적 제휴를 통해 새로운 선불결제 서비스를 시작한다고 10일 밝혔다. 이달 앱 론칭 1주년을 맞아 가맹점 선불결제 사업 진출을 위해 이뤄진 이번 제휴를 통해 종합 모빌리티 플랫폼으로 확장하겠다는 계획이다.캠핏과의 협력은 하이플러스 앱의 전자지갑 ‘하이머니’를 외부 가맹점 결제와 연동하는 첫 번째 사례다. 하이머니를 캠핏 모바일 앱과 ‘상업자표시선불결제(PLPM)’ 형태의 ‘캠핏머니’로 바꿔 쓸 수 있다. 하이플러스 고객들이 캠핑장 예약 등에 하이머니를 이용할 수 있게 돼 보다 간편하면서 유용하게 캠핑 인프라를 누릴 수 있다는 게 SM하이플러스의 설명이다.특히 차량을 이용하는 캠핑과 모빌리티 결제 서비스의 결합으로 고속도로 통행 등 여정 전반에 끊김이 없는 편의를 제공해 큰 시너지를 내기를 기대한다고 덧붙였다.SM하이플러스는 이번 제휴를 계기로 하이패스 통행료 결제에서 더 나아가 선불결제 서비스의 영역을 모빌리티 가맹점 전반으로 넓힐 계획이다. 운전자의 주행 패턴과 성향을 분석한 맞춤형 구독 모델과 빅데이터를 활용한 리서치 서비스 등의 신사업도 추진 중이다.안병현 SM하이플러스 대표이사는 “이번 파트너십은 하이플러스가 통행료 결제 그 이상으로 일상생활에서 모빌리티와 레저를 아우르는 종합 플랫폼으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 고객 중심으로 결제 편의성을 개선하고, 관련 서비스 분야도 지속적으로 확대해 모빌리티 페이먼트 시장에서의 입지를 공고히 다져 나가겠다”고 말했다.허백윤 기자