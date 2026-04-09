SK 창립 73주년… ‘인간 중심’ 창업정신으로 위기 돌파

선혜원에서 ‘메모리얼 데이’ 개최

최태원 회장 일가·경영진 등 참석

2026-04-09 23면

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SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고 최종건 창업회장과 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새기는 비공식 기념행사를 열었다.8일 재계에 따르면 SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 ‘메모리얼 데이’를 비공개로 개최했다. 행사에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장 등 오너 일가와 주요 계열사 경영진 등 50여명이 참석했다.참석자들은 창업·선대회장의 주요 발언과 경영 철학을 공유하며 경영의 기본 원칙을 점검했다. 글로벌 경기 침체와 지정학적 리스크 등 대내외 불확실성이 고조되는 상황에서, 그룹의 뿌리가 된 선대 회장들의 ‘도전 정신’을 이정표로 삼아 향후 경영 방향을 재정립하겠다는 취지다.최종건 창업회장은 ‘회사의 발전이 곧 나라의 발전’이라는 기업보국 철학을 강조했고, 최종현 선대회장은 인간 중심 경영과 SKMS(SK Management System)를 정립해 그룹 성장의 토대를 마련했다. 이 런 경영 철학은 현재까지 SK 경영 전반에 이어지고 있다.행사가 열리는 선혜원은 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK는 이번 행사를 계기로 반도체, 통신, 에너지 등 기존 주력 사업과 함께 인공지능(AI) 중심의 사업 구조 전환에도 속도를 낼 방침이다.한편 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장을 비롯한 주요 경영진은 이날 주식매수선택권(스톡옵션)을 활용해 약 62억원 규모의 자사주를 매입했다. 책임경영을 강화하고 주주가치 제고 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.장진복 기자