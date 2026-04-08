포스코, 협력사 직원 직고용 로드맵 발표…“대승적 결정 환영”

현장 적응 위해 교육 프로그램 운영

이미지 확대 포항제철소 전경. 포스코 제공

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제철소 협력사 직원들을 직접 고용하기로 결정한 포스코가 직고용 이후 직원들의 현장 적응을 지원하기 위해 직무역량 향상 교육과 조직문화 정착 프로그램을 운영하기로 했다.포스코는 제철소 생산 현장에서 조업을 지원하는 협력사 직원들을 직접 고용하는 로드맵을 8일 발표했다.포스코는 2011년부터 이어져 온 근로자 지위 확인 소송을 마무리하고, 포항·광양 제철소 협력사 직원 7000여명을 직접 고용하기로 했다. 양 제철소에서 근무하는 조업 지원 협력사 직원 가운데 입사를 희망하는 인원을 대상으로 순차적으로 채용 절차를 진행할 계획이다.이번 조치는 ‘위험의 외주화’ 문제를 완화하고 안전관리 체계를 강화하기 위한 것으로, 포스코그룹이 지난해 8월 밝힌 하도급 구조 개선 방침의 연장선이다.포스코는 직고용 전환 이후 직원들의 현장 적응을 지원하기 위해 직무역량 향상 교육과 조직문화 정착 프로그램도 운영할 예정이다.포스코는 이번 조치가 산업현장 안전관리 강화와 함께 지역 고용 확대, 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 포스코 관계자는 “협력사 직원 직고용을 통해 산업현장의 안전체계를 혁신하고 상생의 노사 모델을 바탕으로 미래 철강 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.포스코 협력사 상생협의회 측은 “포스코의 대승적 결정을 환영하며 장기간 소송으로 인한 내부 갈등이 해소될 것으로 기대된다”며 “포스코의 일원으로서 자긍심을 갖고 안전한 일터 만들기에 힘을 보태겠다”고 밝혔다.김지예 기자