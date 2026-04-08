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HD현대, 협력사에 에틸렌 2000t 수급 지원한다

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김지예 기자
김지예 기자
수정 2026-04-08 16:52
입력 2026-04-08 16:52

에틸렌 다음달 공급…금융 지원도

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HD현대가 중동 전쟁 여파로 원료 부족을 겪는 중소 협력사에게 에틸렌을 공급하는 등 지원에 나선다.

HD현대는 선박 건조 핵심 원재료인 에틸렌, 도료 원료 등을 협력사에 공급하고 금융 지원을 병행한다고 8일 밝혔다.

HD현대는 정유·석유화학 계열사를 통해 주요 원재료를 선제적으로 확보한 뒤 협력사 수급에 차질이 생길 경우 지원하기로 했다. 선박 강재 절단에 쓰이는 에틸렌의 경우 HD현대케미칼을 통해 2000t을 수급해 협력사 요청 시 다음달부터 공급할 예정이다.

이와 함께 HD현대오일뱅크를 통해 도료의 핵심 원료인 자일렌을 협력사에 공급하는 방안도 검토하고 있다.

협력사 금융 지원도 실시한다. 정책금융과 연계해 조선, 건설기계, 전력기기 분야 협력사를 지원한다. 올해 초 4000억원 규모로 조성한 ‘수출 공급망 강화 보증상품’을 통해 협력사가 무담보로 자금을 융통할 수 있도록 지원할 예정이다. 이달 중 첫 협력사 지원이 이뤄진다.

HD현대는 협력사별 경영 상황을 점검하며 추가 지원 방안을 검토할 계획이다. HD현대 관계자는 “핵심 원재료 선제 확보와 금융 지원을 병행해 협력사들이 안정적으로 생산 활동을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

김지예 기자
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