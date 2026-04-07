아산시 “반도체 메카로 도약”…‘AI 광반도체 핵심부품 제조’ 최종 선정

이미지 확대 충남 아산시 전경. 서울신문db

이미지 확대 오세현 아산시장이 김태흠 충남지사 등과 AI데이터센터 조성을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 서울신문DB

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충남 아산시는 산업통상자원부 주관 ‘AI지원 광반도체 핵심 부품 제조 기반구축’ 공모사업에 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.이번 사업은 폭발적으로 성장하는 AI 산업에 따른 데이터센터의 전력 소비와 발열 문제 해결을 위해 추진된다.광반도체는 전기신호 대신 빛을 이용해 데이터를 전송하는 기술로, 기존 대비 전력 효율을 10배 이상 향상시킬 수 있는 차세대 핵심 솔루션이다.시는 2030년까지 정부출연금 100억원 등 총 143억원을 투입해 아산시를 광반도체 상용화 제품 개발의 전초기지로 육성할 방침이다.이곳에서는 소부장 기업들이 실제 양산 환경과 유사한 조건에서 기술을 검증할 수 있는 ‘오픈 테스트베드’를 제공해 기업의 기술 자립화와 글로벌 공급망(GVC) 진입을 지원한다.사업에는 한국광기술원이 주관하고 한국전자기술연구원과 호서대학교가 참여한다.시는 이번 사업을 통해 AI와 광반도체가 결합된 차세대 제조 혁신 거점을 마련해 아산을 글로벌 첨단 산업의 핵심축으로 육성할 계획이다.앞서 시는 충남도와 함께 지난달 음봉면 일원에 디앤알파트너스, 말타니 기업과 각각 100㎿ 규모와 80㎿ 규모의 AI 데이터센터 조성을 위한 협약을 체결했다.시 관계자는 “기업하기 좋은 환경을 조성하고 차세대 혁신 기술을 선점해, 아산이 대한민국 첨단 산업을 견인하는 실리콘밸리로서 제 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자