네이버, 검색 넘어 ‘AI 에이전트 플랫폼’ 전환 가속화

2026-04-06 B3면

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네이버가 기존 검색 중심 서비스에서 벗어나 AI 기반의 추천과 실행 기능을 결합한 ‘AI 에이전트 플랫폼’으로의 사업 구조 전환에 속도를 내고 있다.5일 네이버에 따르면 네이버는 지난해 도입한 ‘AI 브리핑’을 통해 검색 경쟁력을 강화한 데 이어 올해는 쇼핑 AI 에이전트와 ‘AI 탭’을 중심으로 차세대 검색 생태계 구축을 본격화한다.지난해 3월 도입한 ‘AI 브리핑’은 현재 3000만명 이상이 사용하고 있다. AI 브리핑 도입 이후 이용자들이 단발성 검색에 그치지 않고 추가 질문을 이어가는 경향이 뚜렷해졌다는 설명이다. 지난해 말 기준 통합검색 질의 중 약 20%에 AI 브리핑이 적용됐고, 해당 세션의 평균 질의 수는 기존 대비 약 40% 증가했다. 15자 이상의 긴 문장형 검색 비중도 2배 이상 늘었다.네이버는 이런 변화에 맞춰 올해 AI 브리핑 적용 범위를 지식·정보 분야를 중심으로 전체 검색의 약 40%까지 확대할 계획이다. 올해 상반기 중에 대화형 검색 서비스인 ‘AI 탭’도 선보인다. AI 탭은 쇼핑, 로컬, 금융, 건강 등 다양한 버티컬 에이전트가 협업하는 통합 검색 체계로 사용자 의도를 파악해 정보 검색부터 추천, 실행까지 한 번에 제공한다.민나리 기자