삼성, 12조 상속세 이달 완납… 이재용 ‘뉴삼성’ 체제 탄력

재무 부담 덜고 AI 등 사업 속도

이미지 확대 삼성전자 서초사옥. 연합뉴스

2026-04-06 B1면

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고 이건희 삼성 선대회장의 유족들이 약 12조원에 달하는 역대 최대 규모의 상속세 납부 절차를 이달 중 모두 마무리한다. 5년에 걸친 분할 납부가 종료됨에 따라 오너 일가의 재무적 부담이 해소되고, 이재용 삼성전자 회장을 중심으로 한 ‘뉴삼성’ 체제가 본격적인 궤도에 오를 것으로 전망된다.5일 재계에 따르면 이 회장을 비롯해 홍라희 전 리움미술관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성 총수 일가는 이달 중 마지막 상속세 분납금을 납부할 예정이다. 2021년 상속세 신고 이후 5년간 6차례에 걸쳐 나눠 내는 연부연납 의 종지부를 찍는 셈이다.선대회장이 2020년 별세하며 남긴 유산은 주식과 부동산, 미술품 등을 포함해 약 26조원 규모였으며, 이에 따른 상속세는 약 12조원으로 산정됐다. 이는 세계적으로 유례를 찾기 힘든 수준의 상속세액이다. 개인별로는 홍 전 관장이 3조 1000억원으로 가장 많고 이 회장(2조 9000억원), 이부진 사장(2조 6000억원), 이서현 사장(2조 4000억원) 순으로 알려졌다.막대한 상속세 재원을 마련하기 위해 홍 전 관장과 이부진, 이서현 사장은 삼성전자와 삼성물산 등 핵심 계열사 지분을 단계적으로 매각하거나 주식 담보 대출 등을 활용했다. 반면 이 회장은 핵심 계열사 지분을 매각하지 않고 배당금과 개인 신용대출 등을 통해 상속세를 충당해온 것으로 분석된다. 실제로 이 회장의 삼성전자 지분은 상속 전 0.70%에서 현재 1.67%로, 삼성물산 지분은 17.48%에서 22.01%로 확대되며 지배력을 오히려 강화했다.재계에서는 상속세 완납을 삼성 경영 환경의 전환점으로 본다. 그간 오너 일가를 압박하던 거액의 세금 부담과 지배구조 정비 이슈가 일단락되면서, 반도체(DS) 부문의 실적 회복과 인공지능(AI), 바이오 등 미래 전략 사업에 대한 투자 및 대형 인수·합병(M＆A)에 속도가 붙을 것이라는 관측이다. 특히 지난해 사법 리스크 고비를 넘긴 이 회장이 ‘뉴삼성’에 대한 구체적인 청사진을 제시할지 주목된다.민나리 기자