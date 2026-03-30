LG이노텍 “자율주행 솔루션 기업 도약”

어플라이드 인튜이션과 전략 제휴
‘가상센서’ 툴에 적용, 기술 개발 단축
어플라이드 인튜이션은 글로벌 상위 20대 완성차 업체 중 18곳을 고객사로 둔 자율주행 시뮬레이션 분야 기업이다. LG이노텍은 파트너사의 소프트웨어와 실증 차량 데이터를 활용해 카메라·라이다·레이더 등 자율주행 센싱 모듈의 완성도를 극대화할 계획이다. 특히 미국과 유럽 등지에서 운행되는 테스트 차량에 자체 개발 모듈을 장착해 방대한 도로 주행 실측 데이터를 확보하고, 이를 제품 성능 개선에 선제적으로 반영할 방침이다.
기술적 성과도 가시화되고 있다. LG이노텍은 카메라와 라이다 등을 가상 환경에 구현한 ‘가상 센서’를 어플라이드 인튜이션의 시뮬레이션 툴에 최초로 적용했다. 이를 통해 완성차 업체는 실제 주행과 유사한 조건에서 자율주행 기술을 테스트할 수 있어 개발 기간을 대폭 단축할 수 있다.
민나리 기자
2026-03-31 B4면
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