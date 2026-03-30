대한전선, 당진서 식목일 나무심기 행사

임직원 20명 등 총 200여명 참가

교로리에 편백나무 4500본 심어

이미지 확대 대한전선 임직원들이 지난 27일 충남 당진시 석문면 일대에서 식목일을 기념해 나무를 심고 있다.

대한전선 제공

2026-03-31 23면

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대한전선은 지난 27일 충남 당진시가 개최한 ‘제81회 식목일 나무심기’ 행사에 참여했다고 30일 밝혔다.이번 행사에는 황침현 당진시 부시장을 비롯해 시 관계자와 지역 주민, 대한전선 임직원 20명 등 총 200여명이 참여했다.이번 행사는 당진시가 산림의 중요성을 알리고, 시민참여형 나무심기 활동을 통해 산림의 공익적 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 참여자들은 당진시 석문면 교로리 일원 2.9ha(약 8800평) 면적에 대기 정화와 생태계 개선에 기여할 수 있는 편백나무 4500본을 식재하고 주변 환경을 정비했다.대한전선 관계자는 “식목일을 계기로 지역사회와 함께 환경의 중요성을 되새기고 실천할 수 있는 활동에 참여할 수 있어 의미가 크다”며 “친환경 활동을 꾸준히 이어가며 지속가능한 사회 구현에 기여하겠다”고 말했다.김지예 기자