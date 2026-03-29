롯데케미칼, 대산공장 분할 후 합병…석유화학 구조재편 속도

대산공장 분할 후 HD현대케미칼과 합병

“고부가 스페셜티 화학 기업으로 전환”

이미지 확대 롯데케미칼 대산공장 NCC 전경. 롯데케미칼 제공

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롯데케미칼은 대산공장 물적분할과 통합법인 합병으로 석유화학 사업구조 재편을 선제적으로 실천하고 고부가 사업 전환을 진행한다고 29일 밝혔다.앞서 회사는 지난 26일 공시를 통해 대산공장 사업 부문을 물적분할해 ‘롯데케미칼대산석화(가칭) 주식회사’를 신설하고, HD현대케미칼 간 합병을 진행한다고 알렸다. 합병 방식은 분할신설회사가 HD현대케미칼에 흡수합병되고 그 대가로 롯데케미칼이 신주를 교부 받는 방식으로 진행되며, 최종적으로 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크가 각각 지분 50%씩 보유하게 된다.이번 합병은 오는 6월 계약 체결 후 9월까지 완료를 목표로 하며, 양사는 통합법인에 각각 6000억원 규모를 출자한다.구조 개편을 통해 롯데케미칼은 원료부터 제품까지 수직 계열화를 강화하고, 범용 석유화학 중심의 사업 구조를 고부가 중심으로 전환하기 위한 기반을 마련한다는 계획이다. 이와 함께 중장기적으로 기능성 소재 비중을 2030년까지 60% 이상으로 확대하며 스페셜티 화학 기업으로의 전환을 추진하고 있다.자회사 롯데엔지니어링플라스틱은 전남 율촌산단에 국내 최대인 연 50만t 규모 컴파운딩 공장을 구축해 모빌리티·IT 등 핵심 산업 맞춤형 고기능성 소재를 공급할 계획이다. 수소 에너지 부문에서는 연내 수소연료전지 발전소 4기를 순차적으로 구축하고, 고압 수소출하센터를 통해 공급망 기반을 강화하고 있다.배터리와 반도체, 인공지능(AI) 관련 소재 사업도 확대한다. 하이엔드 동박과 AI용 고부가 회로박 공급을 늘리는 한편, 반도체 공정 핵심 소재인 현상액(TMAH) 생산능력도 확충할 계획이다. 롯데케미칼은 “사업구조 합리화를 통해 본원적 경쟁력을 확보하고 고부가 중심의 스페셜티 화학 기업으로의 확장을 가속하겠다”고 밝혔다.김지예 기자