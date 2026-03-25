이재용 회장, 중동 체류 임직원·가족에 ‘격려 선물’ 전달

UAE·카타르·사우디 등 근무자 500여명 대상

이재용 회장 “어려운 여건 속 노고에 감사”

이미지 확대 출장 마친 이재용 회장 출장 마친 이재용 회장

(서울=연합뉴스) 서명곤 기자 = 유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 2026.3.13

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삼성은 지난 24일 정세가 불안한 중동 지역에 체류하는 관계사 파견 임직원 및 가족들에게 격려 선물을 전달했다고 25일 밝혔다. 이번 격려 선물 전달은 이재용 삼성전자 회장의 제안으로 이뤄졌다.대상자는 아랍에미리트(UAE), 카타르, 사우디아라비아 등 중동 3개국에서 현재 근무하고 있는 임직원 500여 명과 그 가족들이다.임직원들은 삼성전자 16인치 갤럭시 북6 프로 1대 또는 갤럭시S26 울트라 스마트폰(용량 512GB) 및 갤럭시탭 S11(Wi-Fi/용량 256GB)로 구성된 모바일 기기 세트 중 한 가지를 선택할 수 있다.가족들에게는 전통 시장과 지역 소상공인 매장에서 사용 가능한 온누리상품권을 지급했다. 임직원 1인 및 가족당 선물을 금액으로 환산하면 약 500만원 정도다.특히 이 회장은 임직원들을 위한 격려와 위로의 메시지를 전했다. 이 회장은 “중동 지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.삼성은 갑작스러운 중동 지역 전쟁 사태가 발발하자 필수 인력을 제외하고 모두 귀국하거나 제3국으로 대피하도록 했다.현재 중동 지역 내 삼성 파견 임직원들은 UAE, 카타르, 사우디 3개 국가에 남아 있다. 중동 전쟁 당사국인 이란, 이라크, 이스라엘에서는 전원 철수했다.장진복 기자