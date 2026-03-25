與, ‘중동 사태 대응’ 중기 지원 약속

수출·공급망 피해 기업 지원 건의에

원자재·유류비 위주 추경 만들기로

이미지 확대 김기문(왼쪽) 중소기업중앙회장이 24일 서울 영등포구 여의도 중기중앙회에서 정청래 더불어민주당 대표에게 ‘중소기업이 이끄는 지방주도 성장’이란 제목의 지방 중소기업 성장 전략 제안서를 전달하고 있다.

안주영 전문기자

2026-03-25 B4면

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정청래 더불어민주당 대표 등 여당 지도부가 중소기업계와 만나 “중동 사태로 인한 유류비와 원자잿값 상승 문제를 중심으로 추가경정예산(추경) 편성을 추진하겠다”고 약속했다.중소기업중앙회는 24일 서울 영등포구 중기중앙회에서 민주당과 함께 ‘중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회’를 개최했다. 김기문 중기중앙회장, 배조웅 수석부회장 등이 참석했고, 당에서는 정 대표와 한정애 정책위의장, 강준현 수석대변인 등 당 지도부가 총출동했다.강 수석대변인은 간담회 직후 기자들과 만나 “중소기업계를 위해서는 추경, 제도 개선, 법적 개선이 다 따라가 줘야 한다”면서 “급한 대로 유류비와 원자잿값 상승에 방점을 두고 정부 편성안을 만들고 있다”고 전했다.민주당 지도부는 중소기업의 애로를 듣고 대응 방안을 논의했다. 정 대표는 “중소기업이 흔들리면 나라 경제가 흔들린다는 문제 인식 아래 중소기업이 겪는 어려움을 하루빨리 정부와 당이 도와드려야겠다”면서 “불가측성이 아주 고조된 상황 속에서는 타이밍이 제일 중요하다”고 강조했다.중소기업계는 수출 바우처 운영 개선과 수출 중소기업 물류비 지원 확대, 석유 유통시장 거래 구조 개선, 중동발 공급망 피해 기업 지원 등을 건의했다.김 회장은 “중동 사태로 인해 수출 기업은 거래 불확실성과 물류비용이 증가하고 국내 중소 제조업은 원가 급등과 원부자재 조달 문제로 조업에 차질을 빚고 있다”면서 “중소기업과 소상공인들이 현장에서 겪는 애로사항들이 해소될 수 있도록 국회에서도 함께 대안을 고민해 주기를 바란다”고 말했다.세종 김우진 기자